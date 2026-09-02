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賴瑞隆今登記參選高雄市長陳其邁現身「交棒」 8立委卻缺這3人

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陳幫賴披上肩帶，還遞交象徵最強第四棒的球棒，象徵交棒。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陳幫賴披上肩帶，還遞交象徵最強第四棒的球棒，象徵交棒。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，延續陳其邁6年施政；高雄市民進黨籍立委有8位，包含初選對手邱議瑩也到場力挺，不過未見邱志偉、許智傑、林岱樺3人，記者來不及追問賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

2026九合一選舉

賴瑞隆與35名民進黨市議員參選人組成「高雄大聯盟」先發陣容，每人還有專屬「球員卡」，今早所有參選人在高雄港口慈濟宮會合，展現高雄隊的團結氣勢。賴瑞隆將宣示以「拚拚拚」的執行力守護高雄、捍衛高雄、壯大高雄，攜手高雄隊全力拚勝選、議會過半。

賴陣營之前表示今天會請來神秘嘉賓助陣，今天揭曉「嘉賓」為高雄市長陳其邁，陳其邁說，「選對人，才能走對的路」，這一點高雄人最有經驗，高雄用六年的時間證明走在正確的道路上，他也希望高雄的經驗可以傳承。

陳其邁說，高雄的轉型從來不是簡單的事情，未來也會充滿各式各樣的困難跟挑戰。高雄能夠從漁村到重工業的城市，到現在的產業轉型、城市轉型，是一代又一代的高雄人用血汗來打拚，一步一腳印完成，未來更需要接棒，賴瑞隆就是最能夠承擔責任、帶領高雄繼續前進的最佳人選。

今天登記前，陳其邁還為賴瑞隆披上選舉肩帶，還拿出球棒，象徵交棒給「第四棒」賴瑞隆。賴瑞隆說，他未來會延續陳其邁市長6年成功施政，帶領高雄繼續向前邁進，團結高雄，市長勝選，議會過半。

高雄市民進黨籍立委有8位，今早賴瑞隆的初選對手邱議瑩，及立委黃捷、李柏毅、李昆澤都到場力挺，帶領小雞象徵團結拚勝選，不過現場未見同為菊系的邱志偉、許智傑，及初選競爭對手林岱樺3人，記者來不及追問，賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

另外，國民黨高雄市議員許采蓁昨日在議會質詢揭露，涉嫌違法吸金200億元的「五互集團」，涉分別在2020年及2024年以總裁陳秋白及龍海生活事業名義，各捐贈10萬元政治獻金給賴瑞隆，批賴「踩著受害者鮮血選舉」，應向受害者道歉。

賴瑞隆今天受訪說，政治獻金都依法規辦理，發現龍海生活事業捐款後，隨即退回處理，陳秋白捐款則依規定辦理，不要因為選舉到了就刻意的攻擊抹黑。

賴瑞隆說，陳其邁市長優異的政績就是高雄隊最快而有力的一個輔選的利器，有信心在87天後的選舉能夠勝選，也期盼未來能夠跟所有的高雄隊、跟所有的高雄市民一起加油。

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陳幫賴披上肩帶象徵交棒，還陪同登記展現力挺。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陳幫賴披上肩帶象徵交棒，還陪同登記展現力挺。記者劉學聖／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，有信心在87天後的選舉能夠獲得勝選。記者張議晨／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，有信心在87天後的選舉能夠獲得勝選。記者張議晨／攝影

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陳幫賴披上肩帶象徵交棒。記者劉學聖／攝影
民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陳幫賴披上肩帶象徵交棒。記者劉學聖／攝影

陳其邁 高雄 賴瑞隆 2026九合一選舉 高雄市選舉

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