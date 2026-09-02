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把一場熱鬧變更多人的溫暖 新北市議員蔡淑君不辦競總成立大會捐公益

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
國民黨新北市議員參選人蔡淑君（右）今天登記參選，她宣布不舉辦大規模競選總部成立大會，改以簡單揭牌暨捐贈茶會取代，上百萬元經費省下來捐作公益，延續過去將選舉補助款捐助學童急難救助。圖／蔡淑君提供
國民黨新北市議員參選人蔡淑君（右）今天登記參選，她宣布不舉辦大規模競選總部成立大會，改以簡單揭牌暨捐贈茶會取代，上百萬元經費省下來捐作公益，延續過去將選舉補助款捐助學童急難救助。圖／蔡淑君提供

2026九合一選舉登記進入第3天，國民黨新北市議員蔡淑君今日上午11時在家人陪同下前往新北市選舉委員會完成參選登記。與不少參選人透過大型造勢活動搶聲量不同，有「林口阿姨」之稱的蔡淑君這次宣布不舉辦大規模競選總部成立大會，改以簡單揭牌暨捐贈茶會取代，並將原本預計投入舞台、表演團體等活動的上百萬元經費省下來捐作公益，延續過去將選舉補助款捐助學童急難救助的做法，強調「把一場的熱鬧，變成更多人的溫暖」。

2026九合一選舉

新北市議員蔡淑君今表示，自己從2006年當選台北縣議員開始，就兌現「全數捐出選舉補助款」的承諾，協助選區內遭逢家庭變故或生活困難的學童，這項理念一路延續至今。過去歷次選舉所獲選舉補助款均捐入新北市政府教育局專戶，作為學童急難救助基金使用，統計目前「五泰林學童多元成長扶助專戶」金額已累積717萬元。

蔡淑君指出，這次參選同樣會延續公益理念，但更進一步省下大型競選總部成立大會的相關支出。相較過去湧入大批人潮、搭設舞台及找來歌星樂團助陣，她認為，自己已在地方服務超過20年，累積一定的信任與口碑，因此不需要透過一場盛大的造勢大會來證明服務。

她說，這次將競選總部成立活動簡化，除了能省下舞台搭建、表演團體、餐盒點心等軟硬體與空間成本支出，也可以減少活動所產生的垃圾、噪音及交通衝擊，再把省下來的競選資源投入公益，讓經費真正用在需要幫助的人身上，符合現代社會對節能、減碳及環境友善的期待。

「競選可以簡單，服務不能打折！」蔡淑君強調，沒有盛大、煙火式的競選總部成立大會，不代表選舉就少拚一分。相反地，她認為競選期間更應該把時間與資源放在地方服務，持續走進社區、傾聽民眾需求。

蔡淑君也表示，自己從政以來始終相信，政治人物真正應該留下的不是一場活動有多熱鬧，而是能為地方解決多少問題、為需要幫助的人帶來多少實質改變。因此這次選擇將原本用於造勢的資源轉為公益，希望讓競選不只是一場選舉，更能創造實際的社會價值。

根據過去選舉紀錄，蔡淑君2022年參選新北市議員第2選舉區，涵蓋林口、五股、泰山，獲得28,783票、得票率23.13%，以該選區最高票當選。此次再度投入選舉，她也將「不辦大規模競選總部成立大會、把經費轉作公益」列入政見，盼以不同於傳統選舉的方式爭取選民認同。

對於蔡淑君的作法，地方民眾也有不同角度的肯定。住在林口超過10年的李姓民眾認為，大型造勢活動往往主要是支持者聚集，若能少一次敲鑼打鼓、塞車亂象的衝擊，對居民而言反而是實質好處。

一名在學校任教的黃姓教授則認為，這種作法本身就是具有傳播力的正面議題，省下短暫活動的花費投入公益，不僅能產生實質效益，也可能透過正向口碑帶來比一場活動更長久的影響。

蔡淑君強調，選舉只是階段性的過程，服務才是長期的責任。未來若順利連任，她也會延續捐出選舉補助款的做法，持續協助有急難需求的學童，讓每一筆競選資源都能發揮更大的公益價值。

2026九合一選舉

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