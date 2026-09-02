快訊

睜眼說瞎話？教師荒基層炸鍋嗆教長：全台9成師超鐘點、校長也下海

美國《大轉運詐騙》報告：川普封堵洗產地，台灣企業怎應對？

「行人踏上斑馬線第一枕線才禮讓？」議員：多數人不知規則

聽新聞
0:00 / 0:00

力拚南投「13+1」 許淑華喊話：縣長、鄉鎮市長一起當選

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華上午在13鄉鎮市長參選人陪同下，完成縣長選舉登記，展現藍營大團結氣氛。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華上午在13鄉鎮市長參選人陪同下，完成縣長選舉登記，展現藍營大團結氣氛。記者江良誠／攝影

南投縣長許淑華今天上午完成南投縣長參選登記，超過300名支持者沿路高喊「13+1全壘打」，展現藍營地方團結氣勢。面對民進黨中央執政優勢，許淑華直言「我一點都不擔心」，強調選舉最終仍要看候選人的施政與地方經營。

2026九合一選舉

許淑華今天上午由立委游顥、馬文君、國民黨組發會主委李哲華、13鄉鎮市長參選人陪同，另有多名縣議員及南投市里長到場力挺，支持者從芳美路一路步行至縣選委會，沿途高喊「13+1全壘打」，展現選戰氣勢。

許淑華說，她4年任內還清91億元縣府債務，同時推動福利與建設，包括今年起補助65歲以上長者健保、免費營養午餐每餐增加10元；建設方面，南投、草屯、集集、埔里轉運站陸續推動，並持續布建全縣幸福巴士，完善偏鄉及社區交通服務。

她說，這些政策都是南投縣民實際需要的建設與福利，未來4年則會持續推進相關工作，進一步整合縣府與鄉鎮公所資源，集中力量投入建設及福利，讓地方發展更快、更有感。

許淑華也替國民黨13鄉鎮市長候選人拉票，強調南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲及仁愛鄉長江子信，過去4年與縣府合作，讓不少鄉鎮建設加速落實，證明縣鄉合作的重要性。

至於新提名人選，包括竹山鎮蔡孟娥、埔里鎮黃世芳、鹿谷鄉邱紹偉、中寮鄉周俊霖、魚池鄉王若嵐、名間鄉蔡宗智、水里鄉詹淵州，以及採開放競爭模式的信義鄉全志明、松學海，她也逐一拉票，強調他們都是地方民意代表或地方領袖，熟悉基層、積極服務，獲得地方肯定。

游顥表示，許淑華上任4年對南投的貢獻鄉親有目共睹，這次提名的13鄉鎮市長參選人也與縣府理念一致，是縣府在各地的重要幫手，因此要拚「13+1全壘打」，讓許淑華與13名鄉鎮市長候選人一同勝選，才能為南投帶來最大效益。

對於民進黨掌握中央行政、司法資源，許淑華直言「我一點都不擔心」。她表示，執政黨確實有行政資源，但地方選舉仍要看候選人的特質、對地方的熟悉程度及投入程度，只要施政做得好，獲得鄉親肯定，民眾自然會給候選人打分數。

她強調，國民黨會努力，13鄉鎮市長候選人也都有信心，「只要團結就會勝選」。

她說，這次喊出「13+1」，就是希望縣長與鄉鎮市長候選人共同打拚，未來若縣府與公所能整合資源，將更有利於地方建設與福利推動，她最後喊話「南投向前、縣鄉同行」，並強調這次選戰目標就是「全壘打」。

南投縣長許淑華上午在13鄉鎮市長參選人陪同下，前往縣選委會登記，支持者並高喊「13+1全壘打」。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華上午在13鄉鎮市長參選人陪同下，前往縣選委會登記，支持者並高喊「13+1全壘打」。記者江良誠／攝影

許淑華（中）完成參選登記，面對民進黨中央執政優勢，許淑華表示「一點都不擔心」，強調地方選舉仍要靠施政與地方經營爭取民眾認同。記者江良誠／攝影
許淑華（中）完成參選登記，面對民進黨中央執政優勢，許淑華表示「一點都不擔心」，強調地方選舉仍要靠施政與地方經營爭取民眾認同。記者江良誠／攝影

南投縣長許淑華上午在國民黨南投縣黨部主委游顥、立委馬文君及13鄉鎮市長參選人陪同下，支持者沿路高喊「13+1全壘打」。記者江良誠／攝影
南投縣長許淑華上午在國民黨南投縣黨部主委游顥、立委馬文君及13鄉鎮市長參選人陪同下，支持者沿路高喊「13+1全壘打」。記者江良誠／攝影

南投 許淑華 藍營 2026九合一選舉 南投縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白力挺…吳宗憲登記參選500多人陪 聲勢浩大

南投市幸福巴士啟航 邊緣村落長輩外出更便利

第四度登記參選 高嘉瑜：緊張興奮喊話「民進黨沒有分裂本錢」

南投校園午餐補助增10元 提升食材讓學童吃得健康

相關新聞

藍白分是一時？陳水扁預言「終歸會合」 籲民進黨靠自己

藍白陣營近期因合作布局出現變化，前總統陳水扁1日在Threads發文，以「大夢初醒時，分」形容目前藍白關係，並提醒民進黨，不宜因藍白出現歧見就預期對手會一路分裂到選舉。

賴瑞隆今登記參選高雄市長陳其邁現身「交棒」 8立委卻缺這3人

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天登記，高雄市長陳其邁當「神秘嘉賓」到場，陪同賴瑞隆完成登記，賴喊話要團結高雄，延續陳其邁6年施政；高雄市民進黨籍立委有8位，包含初選對手邱議瑩也到場力挺，不過未見邱志偉、許智傑、林岱樺3人，記者來不及追問賴即結束聯訪，幕僚解釋，3位委員都有行程。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

黃敏惠陪姪子黃政融登記參選議員　讚古意人、勤快、好央甲

嘉義市議員選舉登記第3天，國民黨市長黃敏惠上午陪同無黨籍姪子黃政融完成西區議員參選登記。黃敏惠力挺姪子投入地方政治，強調青年參政是好事，也盼延續家族服務嘉義的精神，讓不同世代共同為嘉義打拚。黃敏惠陪同姪子完成登記，讓黃家「世代參政」成為市議員登記第3天的選舉焦點。

蔡蕥鍹拚竹北東區議員連任 端15.5億教育建設政績盼支持

民進黨新竹縣議員蔡蕥鍹今登記參選第2選區竹北東區，爭取連任。她表示，將以多年地方服務及問政成果再次接受市民檢驗，未來持續聚焦教育、交通、文化及環境，也因應高齡化、極端氣候與城市快速發展等治理課題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。