力拚南投「13+1」 許淑華喊話：縣長、鄉鎮市長一起當選

南投縣長許淑華今天上午完成南投縣長參選登記，超過300名支持者沿路高喊「13+1全壘打」，展現藍營地方團結氣勢。面對民進黨中央執政優勢，許淑華直言「我一點都不擔心」，強調選舉最終仍要看候選人的施政與地方經營。

許淑華今天上午由立委游顥、馬文君、國民黨組發會主委李哲華、13鄉鎮市長參選人陪同，另有多名縣議員及南投市里長到場力挺，支持者從芳美路一路步行至縣選委會，沿途高喊「13+1全壘打」，展現選戰氣勢。

許淑華說，她4年任內還清91億元縣府債務，同時推動福利與建設，包括今年起補助65歲以上長者健保、免費營養午餐每餐增加10元；建設方面，南投、草屯、集集、埔里轉運站陸續推動，並持續布建全縣幸福巴士，完善偏鄉及社區交通服務。

她說，這些政策都是南投縣民實際需要的建設與福利，未來4年則會持續推進相關工作，進一步整合縣府與鄉鎮公所資源，集中力量投入建設及福利，讓地方發展更快、更有感。

許淑華也替國民黨13鄉鎮市長候選人拉票，強調南投市長張嘉哲、草屯鎮長簡賜勝、集集鎮長吳大村、國姓鄉長邱美玲及仁愛鄉長江子信，過去4年與縣府合作，讓不少鄉鎮建設加速落實，證明縣鄉合作的重要性。

至於新提名人選，包括竹山鎮蔡孟娥、埔里鎮黃世芳、鹿谷鄉邱紹偉、中寮鄉周俊霖、魚池鄉王若嵐、名間鄉蔡宗智、水里鄉詹淵州，以及採開放競爭模式的信義鄉全志明、松學海，她也逐一拉票，強調他們都是地方民意代表或地方領袖，熟悉基層、積極服務，獲得地方肯定。

游顥表示，許淑華上任4年對南投的貢獻鄉親有目共睹，這次提名的13鄉鎮市長參選人也與縣府理念一致，是縣府在各地的重要幫手，因此要拚「13+1全壘打」，讓許淑華與13名鄉鎮市長候選人一同勝選，才能為南投帶來最大效益。

對於民進黨掌握中央行政、司法資源，許淑華直言「我一點都不擔心」。她表示，執政黨確實有行政資源，但地方選舉仍要看候選人的特質、對地方的熟悉程度及投入程度，只要施政做得好，獲得鄉親肯定，民眾自然會給候選人打分數。

她強調，國民黨會努力，13鄉鎮市長候選人也都有信心，「只要團結就會勝選」。

她說，這次喊出「13+1」，就是希望縣長與鄉鎮市長候選人共同打拚，未來若縣府與公所能整合資源，將更有利於地方建設與福利推動，她最後喊話「南投向前、縣鄉同行」，並強調這次選戰目標就是「全壘打」。

南投縣長許淑華上午在13鄉鎮市長參選人陪同下，前往縣選委會登記，支持者並高喊「13+1全壘打」。記者江良誠／攝影

許淑華（中）完成參選登記，面對民進黨中央執政優勢，許淑華表示「一點都不擔心」，強調地方選舉仍要靠施政與地方經營爭取民眾認同。記者江良誠／攝影