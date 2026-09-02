民進黨盤點開學教育利多 私立大學學費減免、學貸降息

開學季來臨，民進黨今天盤點中央教育及育兒政策，包括私立大專校院學生每年減免新台幣3萬5000元學費、學貸利率調降，以及明年起推動「0至18歲兒少成長津貼」，每人每月發放5000元，盼減輕學生及家長負擔。

民進黨發布新聞稿指出，中小學本週、大專校院下週陸續開學，民進黨發布近日由新北市長參選人蘇巧慧、彰化縣長參選人陳素月、苗栗縣長參選人陳品安及青年代表拍攝短影音，介紹多項教育福利政策。

民進黨表示，政府完成12年國教全面免學費的最後一哩路，包含高中職及五專前3年全數免申請，註冊單直接扣減開銷；其次，自114至116學年度起，全國公私立大專校院連續3年不調漲學雜費。

此外，明年起將推動「0至18歲兒少成長津貼」，每人每月發放5000元，6歲後部分津貼將存入專戶，待孩子滿18歲後提領，作為成年後使用。

針對大專學生，民進黨指出，私立大專校院學生每人每年直接減免3萬5000元學雜費，就學貸款利率從1.775%降至0.775%，畢業還款寬限期從1年延長至2年；大專校院宿舍每學期補助一般生5000元、軍人子女與弱勢家庭最高7000元。

民進黨表示，政府透過「新宿舍運動」改善全台43校、54棟宿舍品質，並以「TPASS 2.0」提供大眾運輸回饋；文化幣則擴大至13至22歲青年，每人每年可領1200點。

民進黨發言人吳崢表示，正如總統賴清德所言，國家的支持將一路陪伴孩子長大成人，讓經濟成長的果實由世代共享。中央政府與民進黨所推出優秀縣市首長參選人，將持續作為年輕學子最堅實後盾，讓青年在求學路上無後顧之憂，專心邁向理想生活。