彰化縣長選戰進入登記階段 王惠美喊「近期拜會卓榮泰」

彰化縣長王惠美近日出國考察，預計今天返國。民進黨彰化縣長參選人陳素月今天上午11時前往彰化縣選委會完成縣長登記，就在陳素月登記之際，王惠美則透過臉書表示，將在近期內親自拜會行政院長卓榮泰，為彰化重大建設爭取中央支持。

國民黨彰化縣長參選人魏平政預計明天前往登記，競選總部主委人選至今仍未底定，外界期待王惠美接任，但她遲未正面回應。隨著陳素月今天完成登記、魏平政明天登記，王惠美此時拋出將親自拜會卓榮泰的訊息，也讓外界持續關注她接下來的動向。

王惠美在臉書表示，今天先請副縣長周傑前往行政院拜訪副秘書長阮昭雄，向行政院說明彰化相關重要建設，「惠美也會在近期內親自拜會卓榮泰院長，為改造彰化做最大的努力。」

王惠美指出，這次縣府共列出11項重大建設，希望爭取行政院協助，包括高速公路彰化交流道附近特定區計畫、水五金田園生產聚落特定區計畫、擴大彰化市都市計畫案、大眾捷運系統整體路網計畫、二林精密機械產業園區開發計畫環評案、國1新設彰化交流道可行性評估報告案、台76線林厝交流道新設匝道可行性評估報告案、員林自行車產業園區開發案，以及接管明道大學案等。

王惠美提到，和美出身的阮昭雄還打趣說，如果以後到新縣府洽公，就吃不到好吃的焢肉飯了；周傑則說，捷運路網完成後，彰化交流道特定區對外交通會更方便，反而可以吃到更多彰化地方美食。

阮昭雄也提到，卓榮泰先前到中部巡視時，曾有自行車業者向院長反映員林自行車產業園區對產業發展及運動娛樂的重要性。至於二林精密機械產業園區環評案，可能還有一些需要克服的地方；明道大學是否可考量由縣府與衛福部共同開發，也可進一步研議。