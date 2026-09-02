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連蔡英文都好奇！沈伯洋競總主委未定 本人洩細節朝「這方向」

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在所有民進黨提名議員參選人、北市綠委陪同下到市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文站台，蔡現場送上船舵，盼沈伯洋把舵掌穩，把台北帶往對的方向。記者曾學仁／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在所有民進黨提名議員參選人、北市綠委陪同下到市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文站台，蔡現場送上船舵，盼沈伯洋把舵掌穩，把台北帶往對的方向。記者曾學仁／攝影

前總統蔡英文今天陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋登記參選，外界也好奇蔡英文是否會接競總主委，蔡今天致詞完離場也被媒體問到會不會接任，不過未正面回應，更被鏡頭捕捉到問沈伯洋，「你的主委究竟是誰啊？」而沈伯洋會後接受媒體聯訪也說，主委會以台北市民為主，細節未來會公布。

2026九合一選舉

沈伯洋表示，小英總統來這邊是一個很大的加持，大家非常地興奮，未來還會有非常多活動的規畫，至於主委都還是以台北市民為主，會再選一個適當的時機跟活動，跟大家宣布。

而近日網路上也公開，沈伯洋將於12日出席日本東京海外成立後援會，這也是沈繼美國後，再度出訪，沈表示，這次出訪主要還是跟國會、政黨外交有關從過去「2+2」可能會升級成「4+4」，討論當然也會包含城市外交議題，對於東京不管都更、運動驛站其實都做得很不錯，而也會成立海外後援會蒐集海外的意見。

沈伯洋強調，政見裡面有非常重要的一條，就是海外人才回歸以及產業的連結，如何讓這些海外的產業能夠到台灣，也實質增加我們更多的工作機會，這一直以來都是非常強調一項政策。

前總統蔡英文（前左）上午陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右）登記參選並致贈沈伯洋「船舵」。記者曾學仁／攝影
前總統蔡英文（前左）上午陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋（前右）登記參選並致贈沈伯洋「船舵」。記者曾學仁／攝影

前總統蔡英文（前排左六）上午陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右六）登記參選。記者曾學仁／攝影
前總統蔡英文（前排左六）上午陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋（前排右六）登記參選。記者曾學仁／攝影

沈伯洋 蔡英文 鏡頭 2026九合一選舉 台北市選舉

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