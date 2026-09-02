嘉義朴子市長選舉競爭激烈 黃嫈珺、王如經今同日登記拚市長

嘉義縣朴子市長選舉競爭激烈，議員黃嫈珺轉戰市長選舉，前市長王如經回鍋參選，兩人都選在今天早上到朴子市公所登記，王如經和黃嫈珺先後到場登記參選，未在現場碰面，雙方各自展現支持陣營聲勢，選戰持續升溫。

王如經在嘉義縣長參選人、立委蔡易餘，以及副議長陳怡岳等人陪同下登記參選，完成資料繳交後率先離開。王如經曾任朴子市長，此次接受民進黨徵召回鍋參選，參與艱困選區選舉，盼以過去市政經驗及地方人脈再戰市長寶座。

黃嫈珺在父親黃文峯、母親黃麗貞及孩子陪同下登記參選，力挺黃嫈珺的市民代表、里長參選人都約好今天同時登記，轉戰嘉義縣長的現任朴子市長吳品叡也到場拉抬聲勢，在朴子市公所門口高喊「當選」，氣勢團結浩大。

隨著兩人完成登記，朴子市長選戰正式進入競選階段，王如經主打曾任市長的行政經驗，黃嫈珺則以現任縣議員身分轉戰市長，兩人都有地方政治歷練實力，後續如何整合地方勢力、爭取基層支持，將牽動選情發展。