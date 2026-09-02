再促「藍白合」連勝文：下周會跟一位民眾黨議員參選人談

2026選戰升溫，藍白合受注目，因竹北破局，藍白合增添變數。國民黨中評委主席團主席連勝文上午受訪指出，自己下周會跟一位民眾黨議員參選人談一些事情，在個人的領域中，持續推動野黨的合作。

連勝文上午陪國民黨台北市松信議員參選人李明璇領表登記受訪指出，他從2022年選舉，就已經在跟柯文哲推動藍白合的工作，只是很不幸在2024年沒有成功，他相信還是有很多人，包括民眾黨的朋友，應該都還會記得這樣慘痛的教訓。

他說，政治是有關人的事情，沒有辦法把每一個人的需求、每一個人的個人私利，全部做一個妥善的解決，這是不可能的事情。沒有辦法完美地解決每一個人的要求，特別是這一次的九合一選舉，有這麼多的候選人，他不相信有一個政黨可以完完全全控制每一個候選人，這一點平心而論，他也覺得很遺憾。

連勝文也說，相信在經過2024年的慘痛教訓之後，他個人確信也深信民眾黨的朋友，以及大多數國民黨的朋友，認知到在野黨的合作，才是未來能夠確保最大利益、最大勝選的可能。

連勝文說，因為這麼多候選人，相信國民黨、民眾黨都沒有辦法控制，因為實在牽涉太多個人私人的需求，這一點大家要有了解。