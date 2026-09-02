影／正式登記參選 蘇：選擇蘇巧慧 就是選擇新北新時代 讓衛星變繁星

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在多位黨籍立委及新北隊36位市議員參選人陪同前往新北市選委會登記參選，展現全黨大團結氛圍。蘇巧慧表示，選擇蘇巧慧和所帶領的新北隊就是選擇新北市的新時代，她要讓新北市從衛星變繁星，希望這座城市在未來，是一個能夠讓所有人安心生活、實現理想、找到機會的城市。

蘇巧慧說，參選新北市長是因為對新北市這座培育、栽培她的城市，有深厚感情。她說，這座城市一直在改變，一直在前進，今天和36位「新北隊」市議員參選人們站在這裡，是因為我她望有這個機會能夠扛起這個責任，讓這座城市繼續進步。

針對國民黨新北市長參選人李四川今天說內參民調都是穩定領先，甚至在年輕人的部分沒有輸，蘇巧慧說，非常感謝這麼多人關心新北的選情，她對民調的態度一直都一樣，就是非常尊重，也會列為參考，不會在民調輸的時候就罵民調機構，也不會在贏的時候就嘲笑對手。她強調，對她來講，這些都是值得參考的數據，也會跟著這樣的資料一步一步地前進。

她還說，最重要的是，大家也應該可以看到在趨勢當中，從這一整年也好、從最近也好，有越來越多的新北市民認同、肯定她們的方向，也希望新北市可以來到一個新時代，陽光、正面，談願景、談政見來獲得大家的認同。

蘇表示，新北這個城市值得更好，29區真的都是獨特的、最好的一顆星星。所以新北市不必再做台北的衛星城市，可以自己是一片繁星閃耀星空，因此，「衛星變繁星，新北亮晶晶」是她的訴求。未來在市長任期，期許能夠帶領這座城市，從過去的在地人的好地方、出外人的新故鄉，變成是未來台灣人安身立命的首選、外國人一生一定要到的一座城市，這是她對新北市的期許，也是她的理想！

蘇巧慧表示，「New Taipei City，新北市！」這個的名字超越了任何人，要對得起「新新北」、「新北市」、「New Taipei City」這個名字，她和36位議員參選人們所組成的新北隊，會用最大的努力帶給大家最好的願景，希望新北隊能夠一起贏得最後勝利。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天登記參選，她說，選擇蘇巧慧和所帶領的新北隊就是選擇新北的新時代，要讓新北市從衛星變繁星。記者王長鼎／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天在多位黨籍立委及新北隊36位市議員參選人陪同前往新北市選委會登記參選，展現全黨大團結氛圍。記者曾原信／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天登記參選，她說，選擇蘇巧慧和所帶領的新北隊就是選擇新北的新時代，要讓新北市從衛星變繁星。記者王長鼎／攝影