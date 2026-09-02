藍白分是一時？陳水扁預言「終歸會合」 籲民進黨靠自己

藍白陣營近期因合作布局出現變化，前總統陳水扁1日在Threads發文，以「大夢初醒時，分」形容目前藍白關係，並提醒民進黨，不宜因藍白出現歧見就預期對手會一路分裂到選舉。

陳水扁表示，過去「連宋會分，也會連宋合」，如今藍白同樣可能「會分，也會藍白合」。他認為，藍白分裂只是階段性現象，「藍白分是一時，終歸會合」，因此綠營若要爭取勝選，不能把希望寄託在對手分裂，而應「靠自己贏，不能靠藍白分」。

對於阿扁的觀點，網友也提出質疑，認為他過去勝選也受惠於對手陣營分裂，他則以自己過去兩次選舉經驗說明這項觀察。

他表示，1994年台北市長選舉期間，「阿扁從頭到尾的民調都贏趙少康」；2000年總統大選，則是「宋楚瑜民調1個人贏過其他4人的總和，半年後被阿扁逆轉勝」，還是「靠自己最實在」。

根據中選會選舉結果，1994年台北市長選舉由陳水扁、國民黨黃大洲及新黨趙少康三強競逐，陳水扁最後以61萬5090票、43.67%得票率當選；趙少康獲42萬4905票、30.17%，黃大洲則獲36萬4618票、25.89%。

而2000年總統大選則有陳水扁、宋楚瑜、連戰、許信良及李敖5組候選人參選。最終陳水扁獲497萬7697票、39.30%，宋楚瑜以466萬4972票、36.84%居次，連戰則獲292萬5513票、23.10%。

近期藍白在地方選舉布局上的合作與競爭持續受到關注，外界也將相關變化視為後續政治版圖的重要觀察指標。對此，陳水扁認為藍白即使眼前出現裂痕，也不能預設分裂會持續到投票日，真正能掌握的仍是自身的選戰實力。