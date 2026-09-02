蔡英文今陪沈伯洋登記...傳也派代表去登記？蔣萬安：今天沒有

年底選舉登記，前總統蔡英文今陪民進黨北市長參選人沈伯洋登記，台北市長蔣萬安則是明天陪國民黨小雞登記造勢，蔣今被問到，是否今天就會委託代表人登記參選？蔣萬安說，「沒有，今天沒有」。

蔣萬安今天上午主持台北市115年秋祭忠烈陣（公）亡將士大典。被問到登記參選日？蔣說，明天是安排和所有國民黨籍的議員及議員參選人一起去登記，希望能夠拉抬藍營氣勢，也希望所有國民黨籍議員，高票當選、連任以及所有的參選人順利當選。

蔣說，同樣的，接下來9月12號也會參與民眾黨籍議員的活動，他再度強調，目標就是藍白席次的最大化，「兄弟齊登山，兄弟齊努力。」