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民進黨台東縣長參選人陳瑩登記 劉櫂豪賴坤成「恩怨翻篇」陪同造勢

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天前往縣府完成領表登記，喊出「團結、承擔、治理」，宣告全力投入年底縣長選戰。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天前往縣府完成領表登記，喊出「團結、承擔、治理」，宣告全力投入年底縣長選戰。記者尤聰光／攝影

2026台東縣長選戰進入倒數，民進黨台東縣長參選人、立委陳瑩今天在競選團隊及支持者陪同下，前往縣府領表登記。現場包括競選總幹事劉櫂豪、前立委賴坤成、立委伍麗華，以及縣議員黃治維、簡維國等人到場力挺。過去曾在黨內競爭中交鋒的劉櫂豪、賴坤成同台，兩人都強調「往前看」，展現綠營整合後的大團結。

2026九合一選舉

陳瑩以「團結、承擔、治理」6字定調參選。她表示，今天包括她有4名立委及地方議員、代表與支持者共同到場，還有部落族人祈禱支持，這就是團結的展現，她有信心打贏年底選戰。

距離11月28日投票剩80多天，陳瑩表示，接下來會把握每一天、每一分鐘，持續走進部落、社區及各鄉鎮，緊握每一雙手，也會把政見「一道一道牛肉端出來」，讓選民了解她對台東未來的治理藍圖。

談到縣政，陳瑩表示，近年在饒慶鈴縣長帶領下，台東各項建設都有進步，「好的我們就接棒，繼續把它延續，不足的我們就改進」。她承諾未來治理台東將秉持公平、公開、法治、清廉原則，讓縣府資源合理公平分配，也讓公務員能依法安心行政。

近期台東因縣府農路工程遭檢調偵辦，引發政治攻防，陳瑩也被問及對手所稱「司法不要介入政治」。陳瑩表示，司法不是介入政治，而是調查政治治理過程中「有沒有違法的事情」；政治人物則應向選民說明「有沒有公平、有沒有合理」。

她強調自己不是要攻擊誰，也不想噴政治口水，但吳秀華與她同樣是縣長候選人，都應接受選民最高標準檢視，除了告訴大家未來要怎麼做，也要有勇氣把過去的事情誠實講清楚。

她並質疑，為何這麼多資源集中在一條農路上，台東還有許多偏鄉、離島及農漁民需要資源，「為什麼可以這麼集中在這一條農路上面？」她呼籲吳秀華向縣民說明清楚。

今天另一個焦點，是劉櫂豪與賴坤成同台。劉表示，過去雖然有一些紛紛擾擾，但「歷史已經翻過，下一頁我們大家一起往前進」，希望大家給陳瑩更多力量與支持，期待她成為台東「下一棒」。

賴坤成則以「綠的大團結」形容目前綠營選情，認為藍營仍有分裂情況。他表示，接下來最後兩、三個月願意把選舉經驗、人脈及對地方的了解提供給陳瑩，希望協助突破台東長期藍營優勢，甚至創造台東的奇蹟。

被問到劉櫂豪所說「過去恩怨翻篇」，賴坤成笑說「好歡樂啊，不然我們還要回去喔。」他坦言內心「還是有一點點」，但強調大家應該往前看，不必每天活在過去的痛苦歷史裡。

民進黨台東縣長參選人陳瑩（中）今赴縣府領表登記，競選總幹事劉櫂豪（右）、前立委賴坤成（左）陪同，兩人過去曾有黨內競爭與恩怨，如今同台力挺陳瑩，展現綠營整合氣勢。記者尤聰光／攝影
民進黨台東縣長參選人陳瑩（中）今赴縣府領表登記，競選總幹事劉櫂豪（右）、前立委賴坤成（左）陪同，兩人過去曾有黨內競爭與恩怨，如今同台力挺陳瑩，展現綠營整合氣勢。記者尤聰光／攝影

陳瑩 劉櫂豪 台東縣長 2026九合一選舉 台東縣選舉

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