蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

蔣得立因錄取名額僅25人的「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」將先休學赴美加交換學生一年，綠營、網軍質疑特權與資格。蔣萬安今聲明，強調蔣得立沒有因為是誰的兒子，而有特殊待遇。至於教育局補助，他和太太、得立共同討論之後，決定不領取。

連勝文上午陪國民黨台北市松信議員參選人李明璇領表登記，他受訪指出，總覺得選舉的時候，民進黨的慣性做法，就是針對別人的家人，不管幾歲，從1個月到30歲、50歲就猛打，鬥爭別人的家人、打擊別人的家人。

他說，今天早上看到蔣市長說，已經放棄，沒有要申請公費，自己出錢，大家還有什麼好講的？自己爸爸媽媽自己出錢，如果能夠透過一個制度、程序當中取得去國外，且這不是出國留學，這只是交換學生。

連勝文表示，他認為正常的選民，應該把焦點還是放在市長候選人身上，而不是去欺負一個十幾歲的小朋友，覺得這個是非常缺德、非常糟糕的一件事情。