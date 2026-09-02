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藍營發布新北市長民調 李四川領先6.7百分點、40歲成分水嶺

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國民黨新北市議會黨團今公布最新新北市長選舉民調，市議員陳偉杰（左起）、黨團政策智庫總召黃心華、及黨團書記長陳儀君出席。圖／國民黨團提供
國民黨新北市議會黨團今公布最新新北市長選舉民調，市議員陳偉杰（左起）、黨團政策智庫總召黃心華、及黨團書記長陳儀君出席。圖／國民黨團提供

2026新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市議會黨團今發布委託TVBS民意調查中心進行的最新民調，國民黨新北市長參選人李四川支持度39.8%，民進黨新北市長參選人蘇巧慧33.1%，相差6.7個百分點；若只看「一定會投票」選民，差距擴大至9.4個百分點。不過年齡結構呈現明顯分野，蘇巧慧在20至39歲領先，李四川則拿下40歲以上各年齡層優勢。

2026九合一選舉

國民黨新北市議會黨團今由書記長陳儀君、黨團政策智庫總召黃心華、議員陳偉杰召開記者會公布民調。調查由黨團智庫委託TVBS民意調查中心執行，8月28日至30日共完成1224名20歲以上新北市民有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.8個百分點。

根據調查，李四川支持度39.8%、蘇巧慧33.1%，另有20.1%尚未決定、7%兩人都不支持。若比較近3個月數據，6月李四川以39.2%對33%領先6.2個百分點，7月43.7%對36.8%、領先6.9個百分點，8月則領先6.7個百分點，雙方差距連續3個月維持在6至7個百分點左右。

陳儀君表示，單一次民調高低並非重點，更重要的是長期趨勢，從6月至8月，李四川領先幅度分別為6.2、6.9及6.7個百分點，顯示目前支持度相對穩定，未因近期選戰攻防出現明顯波動。

她指出，更值得注意的是支持者的投票態度。在表態「一定會投票」的選民中，李四川支持度49.2%、蘇巧慧39.8%，差距達9.4個百分點；已表態支持李四川的選民中，71.3%表示一定會投給李四川，也高於蘇巧慧支持者的65.8%。不過距離投票仍有一段時間，民調只能作為參考，最後仍須由選票決定。

性別方面，李四川最新男性支持度43.7%、蘇巧慧35.1%；女性則為36.2%對31.1%，李領先5.1個百分點。值得注意的是，6月女性選民中，蘇巧慧還以34.8%領先李四川30.6%，7月轉為李四川41.7%、蘇巧慧36.6%，8月李仍維持5.1個百分點優勢。

陳偉杰表示，女性選票在選戰初期原是李四川相對弱勢板塊，但7月出現「黃金交叉」後，最新調查仍維持領先；此外，中立選民支持度李四川24.4%、蘇巧慧18.6%，民眾黨支持者更有74.2%支持李四川、6.1%支持蘇巧慧，認為李四川支持來源逐漸跨出傳統藍營基本盤。

不過從年齡交叉分析來看，「40歲」成為明顯分水嶺。20至29歲選民中，蘇巧慧以40%領先李四川21.9%；30至39歲也是蘇巧慧40.9%領先李四川27.7%。40歲以上則反轉，40至49歲李四川44%、蘇巧慧33.4%；50至59歲46.2%對28.2%；60至69歲52.3%對31.5%；70歲以上則為39.9%對28%。

陳偉杰說，這反映後續選戰不能只依賴既有支持者，仍須針對年輕世代有感議題提出具體政策。

區域支持度也並非李四川全面占優。板橋地區蘇巧慧39%、李四川32.7%，土城樹林則為蘇巧慧37.5%、李四川31%；李四川則在三重新莊、雙和、新店深坑及七星地區領先，其中雙和以52.7%對29.3%，優勢最為明顯。

黃心華指出，從政黨支持結構來看，國民黨支持者有88.5%支持李四川，民進黨支持者則有86.2%支持蘇巧慧，藍綠支持者均高度回歸基本盤。他研判，受到近年立法院衝突、大罷免浪潮，以及行政院長卓榮泰不副署立法院三讀法案等政治事件影響，藍綠政黨板塊高度緊繃，年底選戰正回歸基本盤對決。

黃心華認為，在此格局下，李四川能取得74.2%民眾黨支持者支持，並在中間選民保持領先，是目前整體支持度維持優勢的重要原因；區域方面，未來板橋、新莊、三重等人口規模大、外來人口多的都會選區仍是重要戰場，如何突破基本盤、爭取中間及游離選民，將影響最終選舉結果。

另外，在候選人「當選看好度」部分，37.6%受訪者認為李四川當選機會較大，25.6%看好蘇巧慧，差距12個百分點；候選人喜好度方面，李四川平均5.7分、蘇巧慧5.1分。

黨團表示，目前數據顯示李四川在整體支持度、支持者穩定程度、候選人評價及跨黨派選民等面向占有優勢，但民調領先不代表勝選，後續仍須擴大年輕、中間選民及關鍵都會選區支持。

國民黨新北市議會黨團今公布最新新北市長選舉民調，市議員陳偉杰（左起）、黨團政策智庫總召黃心華、及黨團書記長陳儀君出席。圖／國民黨團提供
國民黨新北市議會黨團今公布最新新北市長選舉民調，市議員陳偉杰（左起）、黨團政策智庫總召黃心華、及黨團書記長陳儀君出席。圖／國民黨團提供

李四川 藍營 民調 2026九合一選舉 新北市選舉 蘇巧慧

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