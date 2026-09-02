新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

由台北市信民協會委託民調專家戴立安進行新北市長大選民調。蘇巧慧以35.2%的支持度，微幅領先李四川的34.7%，雙方差距僅0.5個百分點。

藍營人士看到民調趨勢坦言憂心，李四川與蘇巧慧民調拉近，甚至在這份民調顯示，蘇巧慧支持度已超越李四川，而且新北民眾想「換黨做做看」的比例也提高。

藍營人士認為，變化的關鍵在於前總統蔡英文。蘇巧慧延攬蔡英文出任競選總部主委，這是相當聰明的一步。蔡英文在當前政治人物中的支持度仍居冠，民眾對她的好感，有效抵消對前閣揆兼老縣長蘇貞昌的負面觀感，等於卸除了蘇巧慧原本最沉重的政治包袱。這被視為蘇巧慧民調緩升的主因。

國民黨內體認到，在新北一戰，「對手是蔡英文，不是蘇巧慧。」這對李四川與國民黨而言不啻為一大警訊，李四川必須盡快調整競選策略。何況還有賴政府的行政資源助攻，挑戰程度遠高於預期；而新北作為全國最大票倉，藍天絕對不能失守，國民黨主席鄭麗文需要盡快穩住藍軍氣勢，由守轉攻。

國民黨副主席蕭旭岑先前受訪時即示警，他說，過去卸任總統幾乎沒有擔任縣市首長參選人競選總部主委的先例，蔡英文卻同時答應出任台東、基隆、新北三地的競總主委，而這三地都是高度敏感的區域，也都是國民黨執政的縣市。

蕭旭岑指出，蔡英文在許多族群中仍有票房與號召力，國民黨必須非常戒慎恐懼。他並直言，蔡英文既然出手，就不會打空包彈，背後一定有其步驟與計畫。

儘管藍營內部嚴陣以待，對新北選情仍審慎樂觀，黨內人士分析，新北市長侯友宜有其自身的選戰節奏與人脈支援，儘管內部掌握民調李、蘇差距雖接近，仍對最終結果有信心。