快訊

MLB／李灝宇再敲長打連兩天打回分數 老虎單局被灌10分2：15慘敗

全球平均海溫創新高 賈新興：本次聖嬰現象恐數十年最強

特納斯接任蘋果執行長！首日預告「發表會將非常精彩」 X帳號首發吸4千萬點閱

聽新聞
0:00 / 0:00

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
根據昨天最新出爐的民調結果，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。聯合報系資料照
根據昨天最新出爐的民調結果，民進黨新北市長參選人蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。聯合報系資料照

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

2026九合一選舉

由台北市信民協會委託民調專家戴立安進行新北市長大選民調。蘇巧慧以35.2%的支持度，微幅領先李四川的34.7%，雙方差距僅0.5個百分點。

藍營人士看到民調趨勢坦言憂心，李四川與蘇巧慧民調拉近，甚至在這份民調顯示，蘇巧慧支持度已超越李四川，而且新北民眾想「換黨做做看」的比例也提高。

藍營人士認為，變化的關鍵在於前總統蔡英文。蘇巧慧延攬蔡英文出任競選總部主委，這是相當聰明的一步。蔡英文在當前政治人物中的支持度仍居冠，民眾對她的好感，有效抵消對前閣揆兼老縣長蘇貞昌的負面觀感，等於卸除了蘇巧慧原本最沉重的政治包袱。這被視為蘇巧慧民調緩升的主因。

國民黨內體認到，在新北一戰，「對手是蔡英文，不是蘇巧慧。」這對李四川與國民黨而言不啻為一大警訊，李四川必須盡快調整競選策略。何況還有賴政府的行政資源助攻，挑戰程度遠高於預期；而新北作為全國最大票倉，藍天絕對不能失守，國民黨主席鄭麗文需要盡快穩住藍軍氣勢，由守轉攻。

國民黨副主席蕭旭岑先前受訪時即示警，他說，過去卸任總統幾乎沒有擔任縣市首長參選人競選總部主委的先例，蔡英文卻同時答應出任台東、基隆、新北三地的競總主委，而這三地都是高度敏感的區域，也都是國民黨執政的縣市。

蕭旭岑指出，蔡英文在許多族群中仍有票房與號召力，國民黨必須非常戒慎恐懼。他並直言，蔡英文既然出手，就不會打空包彈，背後一定有其步驟與計畫。

儘管藍營內部嚴陣以待，對新北選情仍審慎樂觀，黨內人士分析，新北市長侯友宜有其自身的選戰節奏與人脈支援，儘管內部掌握民調李、蘇差距雖接近，仍對最終結果有信心。

李四川 蘇巧慧 蘇貞昌 2026九合一選舉 新北市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

蘇巧慧、李四川同台普渡 兩人握手寒暄

宜蘭藍白合拚氣勢 陳琬惠助陣吳宗憲

影／李四川4日登記參選 侯友宜力挺：未來下一棒就是李四川

李四川5亮點發展觀光 蘇巧慧打造動物友善城市

相關新聞

總統級輔選！蘇巧慧5日合體蔡賴雙天王催票 蘇貞昌光環留女兒擬不出席

九合一地方選舉登記起跑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日合體36位黨籍議員參選人聯合登記，呈現「母雞帶小雞」團結氣象。5日將在板橋第一運動場舉行萬人競選總部成立大會，身兼黨主席的賴清德總統、已宣布擔任蘇巧慧競總主委的前總統蔡英文將同台輔選，展現收復新北決心。

蔣得立赴美交換生1年有特權？連勝文怒：欺負十幾歲小朋友非常缺德

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營、網軍質疑特權與資格。對此，國民黨中評委主席團主席連勝文指出，選舉焦點應放在市長候選人身上，去欺負一個十幾歲的小朋友，非常缺德、糟糕。

藍營發布新北市長民調 李四川領先6.7百分點、40歲成分水嶺

2026新北市長選戰持續升溫，國民黨新北市議會黨團今發布委託TVBS民意調查中心進行的最新民調，國民黨新北市長參選人李四川支持度39.8%，民進黨新北市長參選人蘇巧慧33.1%，相差6.7個百分點；若只看「一定會投票」選民，差距擴大至9.4個百分點。不過年齡結構呈現明顯分野，蘇巧慧在20至39歲領先，李四川則拿下40歲以上各年齡層優勢。

新北李四川與蘇巧慧陷拉鋸 藍憂蔡英文效應抵消討厭蘇貞昌

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

彰化縣長選戰進入登記階段 王惠美喊「近期拜會卓榮泰」

彰化縣長王惠美近日出國考察，預計今天返國。民進黨彰化縣長參選人陳素月今天上午11時前往彰化縣選委會完成縣長登記，就在陳素月登記之際，王惠美則透過臉書表示，將在近期內親自拜會行政院長卓榮泰，為彰化重大建設爭取中央支持。

連蔡英文都好奇！沈伯洋競總主委未定 本人洩細節朝「這方向」

前總統蔡英文今天陪同民進黨台北市長參選人沈伯洋登記參選，外界也好奇蔡英文是否會接競總主委，蔡今天致詞完離場也被媒體問到會不會接任，不過未正面回應，更被鏡頭捕捉到問沈伯洋，「你的主委究竟是誰啊？」而沈伯洋會後接受媒體聯訪也說，主委會以台北市民為主，細節未來會公布。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。