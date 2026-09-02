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總統級輔選！蘇巧慧5日合體蔡賴雙天王催票 蘇貞昌光環留女兒擬不出席

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天登記，5日舉行的競選總部成立大會，請來身兼民進黨主席的賴清德總統及前總統蔡英文合體助陣。圖／取自蘇巧慧臉書
民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天登記，5日舉行的競選總部成立大會，請來身兼民進黨主席的賴清德總統及前總統蔡英文合體助陣。圖／取自蘇巧慧臉書

九合一地方選舉登記起跑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日合體36位黨籍議員參選人聯合登記，呈現「母雞帶小雞」團結氣象。5日將在板橋第一運動場舉行萬人競選總部成立大會，身兼黨主席的賴清德總統、已宣布擔任蘇巧慧競總主委的前總統蔡英文將同台輔選，展現收復新北決心。

2026九合一選舉

今年新北市選戰，民進黨評估，這是近年罕見的「五五波」態勢，相較國民黨對手李四川民調從起初大贏20％後一路下滑，蘇巧慧穩定爬升，內部民調也幾度超車。據指出，蘇此次邀請蔡英文任競選總部主委，盼吸納更多中間選民青睞，打破綠營同溫層，在決戰時刻取得關鍵票數。

周六登場的萬人造勢活動，被視為蘇巧慧布局市長選戰以來，觀察基層組織動員與陸戰實力的觀察點。她上周在臉書發文預告，賴清德、蔡英文，以及高雄市長陳其邁將共同見證她的新北競選總部成立。這也是今年選戰蔡賴兩人首度同台輔選。

除了黨內大咖雲集，各界關注蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌目前並未規畫到場助陣，盼將光環留給女兒。

民進黨人士指出，民進黨2022年地方選舉中僅拿下5個縣市，創下最慘紀錄，今年雖有「不會再更差」的氛圍，但只在非指標縣市增加席次，不足展現反攻力道，若能成功攻下兼具全國最大票倉與政治指標的新北市，才代表賴總統執政「期中考」取得實質大勝。

蘇巧慧 蘇貞昌 蔡賴 2026九合一選舉 新北市選舉

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