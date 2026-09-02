聽新聞
0:00 / 0:00
總統級輔選！蘇巧慧5日合體蔡賴雙天王催票 蘇貞昌光環留女兒擬不出席
九合一地方選舉登記起跑，民進黨新北市長參選人蘇巧慧2日合體36位黨籍議員參選人聯合登記，呈現「母雞帶小雞」團結氣象。5日將在板橋第一運動場舉行萬人競選總部成立大會，身兼黨主席的賴清德總統、已宣布擔任蘇巧慧競總主委的前總統蔡英文將同台輔選，展現收復新北決心。
2026九合一選舉
今年新北市選戰，民進黨評估，這是近年罕見的「五五波」態勢，相較國民黨對手李四川民調從起初大贏20％後一路下滑，蘇巧慧穩定爬升，內部民調也幾度超車。據指出，蘇此次邀請蔡英文任競選總部主委，盼吸納更多中間選民青睞，打破綠營同溫層，在決戰時刻取得關鍵票數。
周六登場的萬人造勢活動，被視為蘇巧慧布局市長選戰以來，觀察基層組織動員與陸戰實力的觀察點。她上周在臉書發文預告，賴清德、蔡英文，以及高雄市長陳其邁將共同見證她的新北競選總部成立。這也是今年選戰蔡賴兩人首度同台輔選。
除了黨內大咖雲集，各界關注蘇巧慧父親、前行政院長蘇貞昌目前並未規畫到場助陣，盼將光環留給女兒。
民進黨人士指出，民進黨2022年地方選舉中僅拿下5個縣市，創下最慘紀錄，今年雖有「不會再更差」的氛圍，但只在非指標縣市增加席次，不足展現反攻力道，若能成功攻下兼具全國最大票倉與政治指標的新北市，才代表賴總統執政「期中考」取得實質大勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。