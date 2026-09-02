蔡英文送「船舵」盼把台北帶往對的方向 沈伯洋登記參選拋8願景

民進黨台北市長參選人沈伯洋今天在所有民進黨提名議員參選人、北市綠委陪同下到市選委會登記參選，更找來前總統蔡英文站台，蔡現場送上船舵，盼沈伯洋把舵掌穩，把台北帶往對的方向。沈伯洋也喊出8大願景包含兒少、食安、交通、環境、體育、AI、商圈發展、夜經濟等盼市民能夠支持。

沈伯洋今天上午9時在市選委會樓下登記參選，與台北隊議員參選人一同身穿白T加上牛仔褲及米色西裝，而蔡英文約在上午9時20分到場，陪同沈伯洋高喊「台北順起來 航向新未來」，並簡單後致詞後隨即趕場前往下一個行程。

蔡英文表示，治理一座城市就像開一艘船，方向要看得清楚，風浪來的時候要開得穩，更不能等快撞上礁石，才開始想要怎麼轉彎，他當過八年總統，治理最重要的不是每天追著問題跑，而是要比問題早一步，風險要提早預見，政策要提早準備，今天做的決定，要想到5、10年，甚至20年後，人民會過什麼樣生活。

蔡英文也稱讚沈伯洋，過去國安背景熟悉的就是在危機發生前先找到風險，從他宣布參選後從交通、居住、產業，到孩子的安全、長輩的生活都不斷尋找問題，把國安專業這樣的態度帶到台北，「台北需要的，就是這樣的市長。」

蔡英文說，台北是首都也是台灣資源最集中的地方，首都應該看得更遠，也要有勇氣走在前面，讓年輕人看得到機會，讓家庭住安心，讓長輩生活得方便；讓人才願意留下來，也讓世界透過台北，看見台灣。

沈伯洋致詞也說，希望當台北市長不只是要當問題解決者，更要當一個開拓者，要讓大家知道台北市應該要往哪一個方向走，「要生生有人護、餐餐都安心、路路都平坦、處處有樹蔭、人人能運動、月月有AI、攤攤有生意、夜間有人顧。」今天登記，把他名字寫上去也把願景提出來，要讓大家知道，這次選舉要選的是一種治理方式。