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影／竹北藍白合破局邱臣遠民調反升？柯文哲：選舉是品牌建立

攝影中心／ 記者季相儒／新竹即時報導
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠（右二）參加民眾竹縣隊聯合登記。記者季相儒／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左二）與民眾黨竹北市長參選人邱臣遠（右二）參加民眾竹縣隊聯合登記。記者季相儒／攝影

竹北市長選舉藍白整合破局後，民眾黨參選人邱臣遠今天與「民眾竹縣隊」聯合造勢，民眾黨創黨主席柯文哲到場助陣。

2026九合一選舉

對於選情，邱臣遠表示，民調起伏都尊重，近期確實收到不少支持者及跨黨派人士關心，自己會一步一腳印，持續走訪基層、家戶拜訪及走街拜票，「不管外面民調怎麼變動，我們能做的就是把自己做好。」邱臣遠說，民眾黨在新竹縣戰略很清楚，就是「全力聚焦竹北」，盼打出漂亮成績。柯文哲則表示，選舉不是單一事件，而是連續累積，更像「品牌的建立」；民眾黨除竹北外，也布局新豐、湖口、竹東等地，並將串聯竹南、頭份及新竹市，推動大新竹生活圈區域聯合作戰。

邱臣遠 柯文哲 藍白合 2026九合一選舉 竹北 新竹縣選舉

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