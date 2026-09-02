影／竹北藍白合破局邱臣遠民調反升？柯文哲：選舉是品牌建立

民進黨新北市長參選人蘇巧慧與台北市長參選人沈伯洋今完成登記參選，前總統蔡英文更現身力挺。而根據昨天最新出爐的民調結果，蘇巧慧與國民黨新北市長參選人李四川的差距僅0.5個百分點。這個趨勢不僅是藍營的警訊，國民黨內也開始憂心，蔡英文效應的發酵，可能抵銷「討厭蘇貞昌」的負面觀感。

2026-09-02 11:13