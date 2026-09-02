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吳旭智可能退讓邱臣遠避答 曝陳見賢已表態支持「善良的人」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
竹北市長藍白整合破局後，民眾黨參選人邱臣遠透露，前天與新竹縣副縣長陳見賢碰面，陳明確表達會給予支持與建議。記者黃羿馨／攝影
竹北市長藍白整合破局後，民眾黨參選人邱臣遠透露，前天與新竹縣副縣長陳見賢碰面，陳明確表達會給予支持與建議。記者黃羿馨／攝影

竹北市長藍白整合破局後，民眾黨參選人邱臣遠透露，前天與新竹縣副縣長陳見賢碰面，陳明確表達會給予支持與建議，更肯定他具備治理竹北的能力。不過被問及陳見賢是否談到國民黨參選人吳旭智可能退讓，邱臣遠未正面回應。

2026九合一選舉

邱臣遠今天與「民眾竹縣隊」聯合造勢，接受媒體聯訪時被問到，日前與陳見賢碰面，陳也表達會支持他，雙方是否談到國民黨參選人吳旭智有無可能退讓？

邱臣遠表示，他與陳見賢主要針對竹北發展及縣政事務交換意見，陳給予許多建議，認為他第一步就是要勤跑基層、更加貼近民意需求，爭取更多選民支持。

邱臣遠說，陳見賢也肯定他過去擔任新竹市副市長期間的表現，認為他具備治理好竹北市、擔任行政首長的能力。過去他擔任新竹市副市長及代理市長期間，因縣市間設有溝通及治理平台，雙方在縣市政事務上有非常密切的交流。

邱臣遠表示，陳見賢長期深耕地方，曾任國民黨新竹縣黨部主委及8年副縣長，對竹北及新竹縣地方事務相當了解，兩人一直保持密切互動。日前碰面時，他也向陳請教許多竹北未來市政發展方向，陳「明確地表達會給予我相關的支持跟建議」。

邱臣遠並轉述，陳見賢表示有看到他這段時間的努力，也認為他「是一個善良的人」。邱臣遠說，自己會秉持「心存善念、盡力而為」的理念爭取最大支持，選舉期間就是「朋友要多、敵人要少」，也感謝陳見賢以政壇前輩角度給予鼓勵與建議。

至於竹北選戰，邱臣遠表示，自己目前的心情就是「豁然開朗、堅定向前」，接下來會拚盡全力，為民眾黨在竹北贏得勝利。

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