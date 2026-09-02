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藍白合破局民調反升？邱臣遠：民眾黨全力聚焦竹北

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
邱臣遠表示，民調起起伏伏都相當尊重，也感謝這一個多禮拜以來得到非常多朋友關心。記者黃羿馨／攝影
邱臣遠表示，民調起起伏伏都相當尊重，也感謝這一個多禮拜以來得到非常多朋友關心。記者黃羿馨／攝影

竹北市長藍白整合破局後，歷史哥說民眾黨參選人邱臣遠民調明顯上升。邱臣遠今表示，民調起伏都尊重，近期確實收到不少跨黨派人士關心，但民眾黨在新竹縣戰略很清楚，就是「全力聚焦竹北」，盼在竹北打出漂亮成績。

2026九合一選舉

邱臣遠今天與「民眾竹縣隊」聯合造勢，民眾黨創黨主席柯文哲到場助陣。媒體詢問，歷史哥說，竹北藍白合破局後，這幾天傳出邱臣遠民調大幅提升，如何看待最新選情？新竹縣長選戰是否仍會秉持原先規畫？

邱臣遠表示，民調起起伏伏都相當尊重，也感謝這一個多禮拜以來得到非常多朋友關心，不只是支持者、家人朋友，甚至許多跨黨派陣營人士私下也給予關心。

邱臣遠說，自己能做的就是一步一腳印，把參選人的工作做好，積極走訪基層、家戶拜訪，本周也開始走街拜票及深入基層進行選務工作，「不管外面民調怎麼樣變動，我們能做的就是把自己做好」。

至於新竹縣長選戰，邱臣遠表示，會尊重黨中央指示，民眾黨主席黃國昌也已明確表達，目前民眾黨在新竹縣的戰略非常清楚，就是「全力聚焦竹北」，全力在竹北這一仗打出漂亮成績。

柯文哲則表示，選舉是一個連續的過程，不是單一事件，而是一種累積，「選舉比較像是一個品牌的建立」。民眾黨不只布局竹北，新豐、湖口、竹東都有選將，竹北本身也有議員及代表參選人，甚至大新竹生活圈還涵蓋竹南、頭份及新竹市，因此更重要的是區域聯合作戰。

柯文哲說，民眾黨仍是新興政黨，一路走來不容易，從成立開始就面臨各式各樣的打擊，過去第三勢力政黨也未曾遭受如此密集的打擊，但民眾黨仍一步一步走到現在，距離選舉還有3個月，會繼續努力。

藍白合 藍白 民眾黨 2026九合一選舉 新竹縣選舉

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