竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。民眾黨創黨主席柯文哲到場助陣，談及竹北藍白整合再度破局，直言「這種事情不應該發生」，更稱至今仍不知道國民黨究竟由誰負責談判，強調既然鄭麗文是國民黨主席，「她還是要出來處理」。

民眾黨今天上午在新竹縣選舉委員會前舉行「民眾竹縣隊聯合登記」造勢活動，由柯文哲出席助陣，邱臣遠也到場致詞。不過邱臣遠今天並未辦理竹北市長參選登記，僅參與聯合造勢活動。

媒體詢問，竹北市長藍白整合昨天一度傳出曙光，但民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文通話後，發現與地方黨務人士想法存在落差，整合再度破局；柯文哲稍後又將陪同新竹市長高虹安登記，可能與鄭麗文碰面，是否會當面詢問原因？

「這個同樣的話今天講第五遍了」，柯文哲表示，這種事情不應該發生，既然已經發生，「面對問題是解決問題的第一步」，黃國昌與鄭麗文應盡快協商如何善後。

柯文哲說，人活在世界上不能要求每個人都完美，但有問題總是要處理。他並點名國民黨內各方說法，稱鄭麗文雙手一攤表示沒有辦法處理，希望要有更大的格局迎戰；徐欣瑩則表示自己並未負責談判，因此沒有失信的問題；國民黨參選人吳旭智則稱中央沒有與他談過。

柯文哲說，前立委林為洲卻又跳出來說問題已經解決了，國民黨其他人又說他講的都「不算」，讓他至今仍不知道「到底國民黨是誰負責談判的」。但政治有組織、有體制，既然目前國民黨主席是鄭麗文，「那她還是要出來處理」。

至於稍後若與鄭麗文碰面，是否會直接討論竹北整合問題？柯文哲說，他個人不會與鄭麗文多談，自己一輩子講求SOP及規矩，除非緊急例外狀況，否則都應按照制度處理，因此這件事應由黃國昌與鄭麗文「面對面去處理」。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。記者黃羿馨／攝影