快訊

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

時報廣場隨機砍人死者曝！美國銀行32歲副總 產假復工首日中刀身亡

9月10日鬼門關10禁忌曝光！不准說再見、娃娃收起來「觸犯很可怕」

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。記者黃羿馨／攝影

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。民眾黨創黨主席柯文哲到場助陣，談及竹北藍白整合再度破局，直言「這種事情不應該發生」，更稱至今仍不知道國民黨究竟由誰負責談判，強調既然鄭麗文是國民黨主席，「她還是要出來處理」。

2026九合一選舉

民眾黨今天上午在新竹縣選舉委員會前舉行「民眾竹縣隊聯合登記」造勢活動，由柯文哲出席助陣，邱臣遠也到場致詞。不過邱臣遠今天並未辦理竹北市長參選登記，僅參與聯合造勢活動。

媒體詢問，竹北市長藍白整合昨天一度傳出曙光，但民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文通話後，發現與地方黨務人士想法存在落差，整合再度破局；柯文哲稍後又將陪同新竹市長高虹安登記，可能與鄭麗文碰面，是否會當面詢問原因？

「這個同樣的話今天講第五遍了」，柯文哲表示，這種事情不應該發生，既然已經發生，「面對問題是解決問題的第一步」，黃國昌與鄭麗文應盡快協商如何善後。

柯文哲說，人活在世界上不能要求每個人都完美，但有問題總是要處理。他並點名國民黨內各方說法，稱鄭麗文雙手一攤表示沒有辦法處理，希望要有更大的格局迎戰；徐欣瑩則表示自己並未負責談判，因此沒有失信的問題；國民黨參選人吳旭智則稱中央沒有與他談過。

柯文哲說，前立委林為洲卻又跳出來說問題已經解決了，國民黨其他人又說他講的都「不算」，讓他至今仍不知道「到底國民黨是誰負責談判的」。但政治有組織、有體制，既然目前國民黨主席是鄭麗文，「那她還是要出來處理」。

至於稍後若與鄭麗文碰面，是否會直接討論竹北整合問題？柯文哲說，他個人不會與鄭麗文多談，自己一輩子講求SOP及規矩，除非緊急例外狀況，否則都應按照制度處理，因此這件事應由黃國昌與鄭麗文「面對面去處理」。

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。記者黃羿馨／攝影
民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。記者黃羿馨／攝影

至於稍後若與鄭麗文碰面，是否會直接討論竹北整合問題？柯文哲說，他個人不會與鄭麗文多談。記者黃羿馨／攝影
至於稍後若與鄭麗文碰面，是否會直接討論竹北整合問題？柯文哲說，他個人不會與鄭麗文多談。記者黃羿馨／攝影

柯文哲 藍白 藍白合 2026九合一選舉 新竹縣選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

竹北藍白合轉機恐是烏龍？ 黃國昌：邱臣遠參選到底

竹北破局 藍白參選人會陳見賢

影／竹北藍白合再卡關 柯文哲：問題不解決，就被問題解決

林為洲稱與白喬好竹北支持邱臣遠 藍黨務人士：烏龍

相關新聞

蔣萬安之子蔣得立錄取交換生被稱特權 她嘆：名人小孩不能優秀？

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，因錄取名額僅25人的「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營質疑特權與資格。網紅陳沂發文嘆「好像名人的小孩都不能優秀一樣！」

近日民調被對手蘇巧慧超車？李四川：內部民調穩定領先

選戰倒數不到3個月，近日多家民調公布李四川及蘇巧慧民調膠著，國民黨新北市長參選人李四川今早接受廣播節目「嗆新聞」黃揚明線上直播專訪透露，所有民調他都參考，但國民黨內部每個月進行的民調都是穩定領先，真正的民調在民心。對於年輕支持度低的說法，李四川回應，他的年輕人支持度也不輸人，且選舉是選能力而不是選年紀。

吳旭智可能退讓邱臣遠避答 曝陳見賢已表態支持「善良的人」

竹北市長藍白整合破局後，民眾黨參選人邱臣遠透露，前天與新竹縣副縣長陳見賢碰面，陳明確表達會給予支持與建議，更肯定他具備治理竹北的能力。不過被問及陳見賢是否談到國民黨參選人吳旭智可能退讓，邱臣遠未正面回應。

藍白合破局民調反升？邱臣遠：民眾黨全力聚焦竹北

竹北市長藍白整合破局後，歷史哥說民眾黨參選人邱臣遠民調明顯上升。邱臣遠今表示，民調起伏都尊重，近期確實收到不少跨黨派人士關心，但民眾黨在新竹縣戰略很清楚，就是「全力聚焦竹北」，盼在竹北打出漂亮成績。

竹北藍白合又破局 柯文哲點國民黨4人「不知道誰負責談判」

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今與「民眾竹縣隊」聯合造勢，預計明天正式登記。民眾黨創黨主席柯文哲到場助陣，談及竹北藍白整合再度破局，直言「這種事情不應該發生」，更稱至今仍不知道國民黨究竟由誰負責談判，強調既然鄭麗文是國民黨主席，「她還是要出來處理」。

李四川談新北大巨蛋 「給我兩任市長任期一定能蓋好」

選戰倒數不到3個月，新北市長選情成眾所矚目焦點，國民黨參選人李四川今早接受廣播節目「嗆新聞」黃揚明線上直播專訪，暢談市政擘畫及建設，對於6月新北市府剛選址完成將在樹林興建新北大巨蛋一案，李四川強調，若自己能當上2任市長，絕對可在兩任市長任內蓋完新北大巨蛋。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。