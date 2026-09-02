李四川談新北大巨蛋 「給我兩任市長任期一定能蓋好」

選戰倒數不到3個月，新北市長選情成眾所矚目焦點，國民黨參選人李四川今早接受廣播節目「嗆新聞」黃揚明線上直播專訪，暢談市政擘畫及建設，對於6月新北市府剛選址完成將在樹林興建新北大巨蛋一案，李四川強調，若自己能當上2任市長，絕對可在兩任市長任內蓋完新北大巨蛋。

主持人黃揚明提問，新北大巨蛋6月選址，很多人尤其是棒球迷關心何時能蓋好啟用?李四川說，他在台北市新工處擔任總工程司時，花了三年半就蓋好小巨蛋，對於新北大巨蛋若能當上2任市長，就有把握能蓋完，這絕對沒有問題。李四川更笑談，就像當初蔣市長也對他說要在一年內讓大巨蛋能夠打球，所以他就一條光復南路走了70趟。

李四川此次是首度參選，主持人提問是否過去的長官有給他一些選舉意見? 李回，蔣萬安市長跟他說要習慣被罵，韓國瑜院長要他放輕鬆面對一切，且韓院長的口才是他怎麼學都學不來的。

針對新北市政建設，李四川表示，他近半年跑29區觀察到每個行政區需求都不同，每個區都會面對不同的問題，就像都會區關心的捷運對雙溪區的民眾來說就比較無感，金山萬里就關注農漁業問題，須就不同的區域特性來處理。他也強調，就像前幾天在大稻埕煙火節無論從台北或三重看到的都是相同的煙火，新北與台北都是共同生活圈，一起共治共榮。