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網湧大批留言幫蔣萬安兒打氣...怒轟綠營：選不贏就拿小孩攻擊？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今一早臉書發文強調無介入甄選，並表示「我和太太、得立共同討論之後，決定不領取補助。」聯合報系資料照
台北市長蔣萬安今一早臉書發文強調無介入甄選，並表示「我和太太、得立共同討論之後，決定不領取補助。」聯合報系資料照

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立錄取「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」，卻遭綠質疑特權。蔣今一早臉書發文強調無介入甄選，並表示「我和太太、得立共同討論之後，決定不領取補助。」

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蔣萬安臉書貼文一出，馬上數萬網友按讚加油打氣，並且湧入大批留言讚「得立真的很棒！市長加油辛苦了」還有網友嘆「綠色大人連台灣長大的小孩都不放過？」

還有網友為此抱不平，表示「小孩有能力拿補助為什麼不能拿？一堆人眼紅見不得別人優秀？」

國民黨議員游淑慧也在蔣萬安貼文底下留言嘆，爸爸當市長是一份工作，而且是一份服務的公職，為什麼變成要去限制孩子的發展、選擇和追求。從萬安市長參選以來，民進黨對他的追殺已經從他的上三代，過份到連下一代...，台灣人是有人性的， 選舉是大人的事，不要自己選不贏就拿小孩子來做議題攻擊。

國民黨議員楊植斗也留言，這次得立被攻擊，蔣市長一定也很心疼，請青鳥們停止對得立的攻擊吧，一個經程序獲得補助的孩子被逼得要放棄這項肯定，是多麼不容易的事啊！

議員詹為元也留言嘆，孩子透過自己的努力，自己的選擇，爭取來的機會，為什麼要被大人噁心的政治鬥爭給犧牲了呢？

蔣萬安 綠營 小孩 2026九合一選舉 台北市選舉

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