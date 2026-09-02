近日民調被對手蘇巧慧超車？李四川：內部民調穩定領先

選戰倒數不到3個月，近日多家民調公布李四川及蘇巧慧民調膠著，國民黨新北市長參選人李四川今早接受廣播節目「嗆新聞」黃揚明線上直播專訪透露，所有民調他都參考，但國民黨內部每個月進行的民調都是穩定領先，真正的民調在民心。對於年輕支持度低的說法，李四川回應，他的年輕人支持度也不輸人，且選舉是選能力而不是選年紀。

主持人黃揚明提問，過去民進黨多次談內參民調都說蘇巧慧領先李四川，另近日也有民調提到可換黨做做看，李四川說，民調是競選時很好的參考依據，但國民黨內部每個月民調都是穩定領先，數據超過誤差範圍，尤其這幾個月改變也不大，真正的民調是在人心。

李四川說，現在的市民與過去不同，資訊管道廣泛，他跑了五個月不管走到市場或拜票看到每個人的反應就知道問題在哪裡，他過去雖沒選舉過，但也替人助選過，上次大罷免他陪人掃街掃了兩小時就告訴對方很安全沒問題，看出仇恨值低，因比倒讚只有5人。現在他去拜票確實沒有人跟他嗆聲，但也有去敬酒時對方不理會或握手沒回應，這就知道對方沒有支持他，但他確實沒被罵過。

主持人提問新北市國民黨是否做太久要換黨做做看?要如何說服民眾?李四川說，侯市長滿意度七成多，做得好大家有目共睹，就好比老餐廳都排隊排很長，難道可以說因老了所以要關掉嗎?滿意度很高為何要換?且他與侯市長過去一起擔任副市長時並肩作戰， 不管治安、違建等議題都合作無間，談論他與侯市長不合是見縫插針。

李四川說，他與侯市長兩人都是做事的人，不須對外講我們是如何的好，我們個性相同、默契也很好 沒有外界想的如此。另針對年輕支持度低的說法，李四川說，其實年輕人部分他沒輸多少，他強調選舉是選能力不適選年輕，過去他當黨秘書長時就常鼓勵年輕人加入國民黨，這不是要打敗民進黨而是要改變國民黨。

針對竹北藍白合出現隱憂，是否影響新北選情，李四川說，他與黃國昌主持聯繫暢通，常見面討論，對所有提名議員也一視同仁，所有活動都通知大家一起打拼，他認為新北藍白合沒有任何問題。