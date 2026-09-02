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放棄近23年教職退休金不要 嘉義市國小教師辭職參選議員

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市西區市議員選舉，無黨籍大同國小教師陳嘉弘，辭去近23年教職投入議員選舉，距退休剩2年多，放棄退休金，選擇走上充滿未知政治路。圖／截自陳嘉弘臉書
嘉市西區市議員選舉，無黨籍大同國小教師陳嘉弘，辭去近23年教職投入議員選舉，距退休剩2年多，放棄退休金，選擇走上充滿未知政治路。圖／截自陳嘉弘臉書

嘉義市長、議員及里長選舉登記今天第3天，市議員部分2天共12人完成登記，今天黃道吉日，預料將有更多參選人登記，其中，西區市議員選舉，無黨籍大同國小教師陳嘉弘，辭去近23年教職投入議員選舉，距退休剩2年多，放棄退休金，選擇走上充滿未知的政治路。在目前教育現場面臨師資缺之際，擁有近23年教學經驗的老師選擇離開校園投入政治，讓他的參選格外受關注。

2026九合一選舉

47歲陳嘉弘是土生土長嘉義人，從小在嘉義求學，長大後也留在嘉義工作。他在脆及臉書參選聲明表示，參選唯一理由，就是「嘉義市的利益優先」，這是他接下來每一步都不會忘記的初衷。他說，不少朋友問他，「真的要辭掉老師去選議員嗎？」他坦言，這根本不是一個「聰明」的決定」。擁有近23年教職年資的他，非常清楚一份穩定工作的珍貴，更何況再過兩年多就能領到退休金，「換作別人，早就選擇安逸了」。

但陳嘉弘說，他就是沒辦法這麼做。多年站在教育第一線，看見許多現場問題，也累積許多基層聲音，如果沒有人願意站出來，把這些問題帶進公共討論，事情就不會改變。他也認為，在職參選容易分心，等到退休後再參選，又可能因為生活安逸失去衝勁，因此最後只剩一個選擇，就是放棄退休金參戰」。

陳嘉弘出身勞工家庭，家中沒有政治背景，也沒有雄厚資源。他說，從小就跟父母做工、分擔家計，因此非常清楚每一分錢賺得有多麼不容易。他強調，過去曾捐款支持政黨，非常了解小額支持背後所代表的心意。因此這次參選，他特別設政治獻金專戶，但強調從來不是要求支持者一定要掏錢，「支持不該是壓力，捐款更不該是門檻。」陳嘉弘表示，如果市民願意透過小額捐款支持，他會珍惜每一分錢，將經費用在讓更多市民認識他的理念，以及提升服務品質。

2026九合一選舉 嘉義市選舉 教師 退休金

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