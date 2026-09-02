蔣萬安之子蔣得立錄取交換生被稱特權 她嘆：名人小孩不能優秀？

台北市長蔣萬安大兒子蔣得立考上建中，因錄取名額僅25人的「北市115學年度國際交換學生學習實施計畫」將先休學赴美加交換學生一年，卻遭綠營質疑特權與資格。網紅陳沂發文嘆「好像名人的小孩都不能優秀一樣！」

本人也是名人小孩的陳沂分享，小時候她母親是市議員，在那個年代算紅的。雖然同學們的家裡非富即貴，但當官總是比較有名。

「好像名人的小孩都不能優秀一樣！」陳沂說，所以不管她表現再好，都會有人說因為她媽是誰誰誰所以怎樣。「但我媽又不能幫我考試，拿市長獎是靠我自己拿。演講比賽全台北市第一名，評審老師也不知道我媽是誰。」

陳嘆，本來以為早年民智未開，沒想到過了二、三十年還是一樣。蔣萬安的兒子靠自己按規定申請，拿到公費留美還要被說是特權。特權是你明明沒有那個資格，卻莫名其妙得到才是。

陳沂也酸「通常會在那邊喊的，都是手上半張好牌都沒有，還不努力的人。」天生就一手好牌有什麼辦法？想打張壞牌都沒有。