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沈伯洋今登記參選北市長 請蔡英文助陣

聯合報／ 記者林麗玉洪子凱黃羿馨魯永明／連線報導

選戰倒數八十多天，尋求連任的台北市長蔣萬安啟動輔選藍白布局，對手民進黨沈伯洋今天登記則請來前總統蔡英文助陣。相較北市合縱連橫，新竹市上演藍白團結景象，民眾黨前主席柯文哲和國民黨主席鄭麗文今將陪同市長高虹安登記，爭取連任。

2026九合一選舉

蔣團隊已敲定明天率同黨市議員參選人赴北市選委會登記，並預計九月十二日出席民眾黨議員張志豪競總成立大會，首度同框黃瀞瑩、陳宥丞、許甫、林珍羽及吳怡萱等白營現任議員和新人，還有機會與民眾黨主席黃國昌合體造勢。

綠營人士分析，台北市選民結構向來藍大於綠，單靠攻擊市政缺失難以動搖藍營基本盤。前總統蔡英文執政成績具代表性，在北市曾獲高得票，北市在民進黨中也是英系「地盤」，若能藉蔡的影響力拉攏中間選民，可望帶動議員與市長選情。

在新竹市，民眾黨創黨主席柯文哲今將陪同無黨籍新竹市長高虹安登記，國民黨主席鄭麗文也將到場加持。

至於年底縣市長選舉「藍白合」首例、民眾黨嘉義市長參選人張啓楷今也將前往登記，預計由國民黨嘉義市長黃敏惠、民眾黨主席黃國昌陪同。

2026九合一選舉 沈伯洋 蔡英文 台北市選舉

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