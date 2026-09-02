選情初探／彰縣議員第7選區 4老將求連任 2新人拚突圍

彰化縣議員第七選區（北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉）應選五席，除了吳錦潭決定回鍋參選下屆鄉長，其餘四人都尋求連任，兩名新人分別是埤頭鄉長杜懿彩、北斗鎮民代表會主席陳世凱，來勢洶洶，將與老將激烈競爭。

北斗區最大特色是北斗鎮人口數破三萬，其餘三鄉在兩萬五千人至兩萬七千人，若在地選民團結，每鄉鎮都有產生一名縣議員的實力，現任縣議員兩人出身溪州鄉，另外三鄉各一名縣議員。

國民黨提名謝典霖、李浩誠、劉淑芳。謝典霖是現任縣議會議長，有必須連任縣議員和縣議長的使命感，因此形象大改造，出席地方活動機率大幅提高，看板主打成熟穩重代議士及充滿活力籃球運動推動者，在雄霸南彰化的謝家家族力挺之下高票當選在望。

李浩誠出身北斗鎮望族，基層實力雄厚，已連任四屆縣議員，即使有支持者力促問鼎鎮長寶座，他仍踩著穩健腳步邁向連任縣議員之路。劉淑芳因當選田尾鄉兩屆鄉長而中斷第十四、十五屆縣議員，卸任鄉長後連任五屆，縣議員資歷前後相加總共七屆，締造八屆勝績非難事。

民進黨內初選李俊諭和江熊一楓出線，江熊一楓涉詐領助理費案被提起公訴並羈押至今，遭縣黨部處分停權兩年，她的夫婿前立法委員江昭儀已遞狀控告縣黨部和中央黨部，若能翻案則北斗區有當選兩名綠營縣議員的票數，萬一翻案失利，僅由累計六屆議員資歷、來自溪州的李俊諭代表民進黨出馬，可能以北斗區第一高票之姿當選。

無黨籍吳錦潭曾任兩屆埤頭鄉長，當一屆縣議員就決定回鍋參選鄉長，地方看好他和鄉長杜懿彩再次「交棒」成功。北斗鎮代會主席陳世凱布局下屆縣議員至少兩年，兒子陳禾富將參選下屆鄉代，父子都參選牽涉票源分配，如突破將創下北斗區父子同時當民代的少見範例。