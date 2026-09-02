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基隆選戰隔空交鋒 聚焦通勤痛點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導

基隆市每天約有十萬通勤族往來雙北，藍綠基本盤之外的「通勤族搖擺選票」被視為影響投票的重要因素。通勤族每天切身感受「等車時間、擠不上車、塞車塞在國道上」等痛點，民進黨市長參選人童子瑋昨偕邀行政院秘書長張惇涵到安樂區實勘，向公路局及客運業者爭取新的通勤方案，希望促成「基隆發車、直達台北、快速折返」目標。

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中央關切基隆交通議題，也巧妙助攻童子瑋。立委林沛祥說，任何能實質改善通勤方案都樂觀其成，但交通政策不能當成選舉造勢工具，也別為選舉製造新聞，雙方隔空交鋒。

童子瑋說，安樂區人口密集，麥金路、基金路沿線有大量通勤族往返台北，以一八一五路線為例，從金山、萬里發車，沿途停靠多站，抵達安樂區常已近滿載。部分由大武崙發車的班次，進入台北市區後因為路線長、車流壅塞，拉長車輛折返時間，也限制尖峰時段載客量。

童指出，他已拜會公路局，也持續與客運業者密集溝通，業者將在九月正式向交通部提申請，初步規畫停靠車站較少的一八一三路線增加新班次，減少沿途停靠時間，加快車輛折返，提高尖峰時段運能。他強調，改善基隆通勤不能只是多幾輛車，要重新思考整體運作模式，解決市民「上不了車、回不了家」的通勤痛點。張惇涵表示，基隆問題要從基隆觀點來思考，交通部正研議台北至基隆通勤廊帶整體改善與優化。

林沛祥表示，如果行政院真心照顧基隆通勤族，與其大張旗鼓宣布要求業者增班，不如請交通部先將基隆國道客運應有的運價、票差及政策性補貼重新檢討。

2026九合一選舉 基隆市選舉 童子瑋

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