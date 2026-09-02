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新北選戰 李四川打觀光牌、蘇巧慧顧毛小孩

聯合報／ 記者林媛玲葉德正／新北報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）一同到三重果菜市場參加中元普度，兩人握手致意。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）一同到三重果菜市場參加中元普度，兩人握手致意。記者葉信菉／攝影

距投票剩不到三個月，國民黨新北市長參選人李四川昨公布觀光政策，包括興建九份纜車、打造世界級濱海自行車道、捷運接步道、發展淡水河遊船航線及推出北北基桃觀光周遊券等，串聯新北山海美景。民進黨蘇巧慧成立「愛護寵物產業後援會」，主張從醫療、生活、產業、認養等面向著手，深化對毛小孩的照顧。

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李四川說，九份一帶假日常塞車，規畫在瑞芳火車站周邊設置纜車站直達九份，旅客免塞車就可飽覽山海美景，另規畫水金九舊坑道台車、舊礦坑道與台車軌道復駛，結合當地十三層遺址及黃金博物館，推展山城深度旅遊。

區域合作也是衝刺觀光一大助力。李主張，打造河岸遊船觀光，串聯忠孝碼頭、大稻埕碼頭與淡水河岸，雙北共同打造大型河岸煙火盛會。

另推出北北基桃觀光周遊券，升級「北北基好玩卡」，納入桃園，整合捷運、火車、公車、景點、住宿、美食及消費優惠，一張周遊券就能玩遍北北基桃。

新北登記犬貓達卅七萬隻，毛小孩是許多家庭不可或缺成員。蘇巧慧昨暢談寵物友善政見，包括擴大毛孩疫苗、健檢及終身補助，補貼夜間開診動物醫院、推動寵物長照，並增設友善寵物專車、寵物公園及公辦檢測實驗室，也提升動物之家預算、強化救援與行為訓練，鼓勵業者投入認養媒合，提升整體認養率。

蘇也說，未來擔任新北市長，除擴大補助人畜共通傳染病疫苗施打與健檢範圍、提供認養毛孩終身補助，也將實質補貼夜間開診的動物醫院，提升夜診量能，加大寵物長照量能，妥善照顧高齡毛孩。

李四川、蘇巧慧昨受邀到三重果菜市場參與中元普度法會，相遇時臉上都掛著笑容，兩度握手打招呼，對比媒體上雙方陣營劍拔弩張，碰面時多了一些和氣，支持者各自高呼「凍蒜」，尬場拚人氣。

2026九合一選舉 李四川 蘇巧慧 新北市選舉

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