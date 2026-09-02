收吸金集團政治獻金…賴瑞隆遭控「詐騙共犯」 競辦：捐款依規辦理

「五互集團」涉違法吸金逾兩百億元，高雄市議員許采蓁昨揭露，該集團分別在二○二○年及二○二四年以總裁陳秋白及龍海生活事業名義，捐贈政治獻金廿萬元給民進黨市長參選人賴瑞隆，賴「踩著受害者鮮血選舉」，是名副其實的詐騙共犯，應向受害者道歉。賴瑞隆競選辦公室說，龍海生活事業捐款已退回處理，陳秋白捐款則依規定辦理。

國民黨議員許采蓁在議會質詢指出，慈濟採購疫苗遭詐騙十億元案發生後，民進黨市長參選人賴瑞隆扯「柯志恩當年罵政府，所以是詐騙掮客的幫凶」，然而自己卻收受來自吸金集團的政治獻金。

許采蓁指控，高雄知名生命禮儀公司「五互集團」違法吸金逾兩百億元，二○二○年立委選舉，五互集團總裁陳秋白以個人名義捐十萬元給賴瑞隆，二○二四年再用子公司龍海生活事業捐出十萬元。

賴辦回應，二○一九年十二月龍海生活事業曾捐贈十萬元，當年同月返還；二○二四年並無收受龍海生活事業的政治獻金。而陳秋白以個人名義贈現金給多位政治人物，當時也是依照政治獻金相關規定申報，資料公開，社會各界都可以檢視。

許采蓁質疑，賴瑞隆用詐騙人民的血汗錢選舉，算不算詐騙集團的幫凶、算不算違法集團的共犯？應該要跟所有被五互集團詐騙的受害者道歉。

賴辦反擊，選舉到了，各種影射和攻擊應該都要再本於更多事實，不應該如此含沙射影。藍營把不同層級、不同情況的議題混為一談，甚至以不實或片面的訊息操作政治攻防，實在沒有必要，選民也都在看。