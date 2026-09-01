中市兩市議員選區選情生變 國民黨兩老黨員為參選退黨

台中市想參選太平區市議員的太平區中山里長閻泰利和想參選大里霧峰市議員的民政局前專員鄭伯其今天都申請退黨，兩人都將在明天登記參選並聲言參選到底，也為這兩區的選情增添變數。

據了解，閻泰利和鄭伯其都是黨齡分別31年和20年的老黨員，鄭伯其先前也曾任里長，兩人都在地方耕耘甚久，並企圖再更上一層樓。

以大里霧峰而言，應選6席，國民黨評估地方選區，認為僅有兩席空間，並以現任優先原則提名市議員林碧秀及蘇柏興競選連任，但鄭伯其上屆以些微差距落選，因此仍積極爭取下屆參選提名，不過未獲提名。

國民黨人員今天主動拜訪鄭伯其，並在雙方溝通後，鄭伯其以「不想傷害黨」、「維護和諧」而決定退黨。他一直認為黨不該剝奪黨員參選的權利，並聲言會參選到底，明天就去登記。

閻泰利在臉書發文表示，已在今天上午主動提出退黨申請書。他說，自己是「踏著沉重的腳步來到市黨部」、「離開的是黨籍不是初心~雖然諸多的不捨~還是要遵照黨章~泰利背負的是民眾的~寄託~只能選擇民眾」

太平區應選4席，國民黨在太平區提名現任市議員賴義鍠及黃佳恬，民進黨則提名蔡耀頡及張玉嬿，國民黨中市黨部認為已無再多提名的空間。