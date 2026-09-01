李四川5亮點發展觀光 蘇巧慧打造動物友善城市

新北市長選舉增溫，李四川今天提出搭纜車上山城等5大亮點的觀光政見，盼發展29區特色旅遊；蘇巧慧成立「愛護寵物產業後援會」並提願景，希望打造新北成為動物友善城市。

國民黨新北市長參選人李四川今天邀新北市旅館公會理事長陳建揚、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽，以及「金山漫遊」營運長暨「汪汪地瓜園」創辦人賴家華等出席，舉辦觀光政見發表會。

李四川在會中表示，將在市長侯友宜推動的「青春山海線」基礎上，進一步整合山、海、河、城市與29區特色，推出包括5大亮點「青春山海線2.0」觀光政見。

李四川表示，第1個亮點就是搭纜車上山城，未來將於瑞芳火車站周邊規劃設置觀光纜車站，以及推動舊坑道台車，讓民眾能搭纜車及台車直達九份山城，改善假日交通壅塞問題。

他表示，其他亮點還包括「騎單車到海邊」，打造北台灣最具特色的山海騎行路線；「搭遊船賞美景」，結合美食、市集及音樂，打造最具魅力的水岸旅遊；「搭捷運遊山林」，讓完整軌道路網成為觀光起點，串聯步道，打造便捷、低碳又好玩的山林旅遊。

李四川表示，第5亮點「周遊券玩山海」參考日本規劃完善周遊券的觀光政策，推出北北基桃觀光周遊券，讓旅客持周遊券就能輕鬆玩遍北北基桃。發展結合29區文化、產業、美食與生活故事等特色旅遊，讓旅客來得了、玩得久、留得住，帶動觀光產業發展。

李四川也參加三重果菜市場參與中元普渡法會，獲攤商熱烈歡迎。他承諾未來擔任市長，一定作為市場所有人最堅強的後盾。隨後前往蘆洲「暖男麵包舖」，在師傅劉俊男指導下，學習如何製作菠蘿麵包。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧也是行程滿檔，中午也參加三重果菜市場參與中元普渡法會，她獲攤商歡迎並針對三重的未來願景，蘇巧慧表示，未來她將推動「三重2.0」。

她表示，不只要緊盯新北第二行政中心及新北市立圖書館第二總館等重大建設進度，更要興建銀新未來城、三重聯醫第三醫療大樓及增設停車場，全面提升三重的行政、醫療、文化和交通設施。

蘇巧慧在成立「愛護寵物產業後援會」時，也現場和獸醫團隊、寵物食品與用品業者、寵物美容、運輸與殯葬等相關產業代表交換意見。她說，長期在立法院推動修法及爭取動物福祉，特別感謝動保團體的肯定，讓她有幸獲得「國會動物保護貢獻獎」。

她表示，新北市登記犬貓達37萬隻，毛小孩早已被許多家庭視為不可或缺的一份子。未來她若擔任新北市長，除了擴大補助人畜共通傳染病疫苗施打與健檢範圍、提供認養毛孩終身補助外，更將實質補貼夜間開診的動物醫院，以提升夜診量能，擴大實施寵物長照，妥善照顧高齡毛孩。

她表示，規劃推動「友善寵物專車」標章與補貼，增設寵物公園並強化遮蔭與飲水等設施，並且建置「公辦檢測實驗室」，提供在地業者優惠送檢，以把關品質與食安。提升動物之家預算，同時獎勵寵物業者成為「認養媒合中心」，提升整體認養率。

蘇巧慧強調，未來她希望匯聚專業力量，從醫療、生活、產業、認養等面向，不但深化對毛小孩的照顧，也會持續保障獸醫師與寵物產業發展，打造新北市成為全台最幸福、最動物友善的城市。