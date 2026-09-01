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曾麗燕不選！藍營前鎮小港「2提名2報准」 湯茹婷今領推薦書

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國民黨高雄市前議長曾麗燕涉詐領助理費案，確定不競選連任。聯合報系資料照
國民黨高雄市前議長曾麗燕涉詐領助理費案，確定不競選連任。聯合報系資料照

高雄市議員前鎮、小港選區下屆席次減至7席，國民黨面臨守住既有版圖壓力，現任議員曾麗燕涉詐領助理費案、確定不再競選連任後，國民黨採取「2席提名、2席報准」策略擴大布局，無黨籍湯茹婷、前議員朱挺玗均獲報准，今天僅湯茹婷已領走政黨推薦書。

2026九合一選舉

國民黨考量前鎮、小港選區席次減少，競爭勢必更加激烈，加上曾麗燕退出戰局，除提名2席外，另外開放2席報准，擴大基本盤，避免曾麗燕長期經營累積票源四散。

湯茹婷與朱挺玗主動向國民黨提出報准申請，表達代表國民黨投入市議員選舉意願，地方黨部依程序送交中央，2人最終均獲同意。湯茹婷今天已領走國民黨政黨推薦書，未來完成登記後，選舉公報政黨欄將被列為「中國國民黨」。

地方人士分析，曾麗燕長年深耕前鎮、小港，人稱「阿姑」，支持結構並非全然來自傳統深藍，也包含地方人脈、中間及跨黨派選票，她退選後票源如何重整及流向，恐影響席次變化。

湯茹婷過去以時代力量身分經營地方，退黨後以無黨籍持續耕耘，但她政治光譜屬於非藍，取得推薦書能否獲得藍營支持者認同，將是首要考驗，她近期已拜訪曾麗燕，被視為有意爭取承接「阿姑」地方支持系統。

地方人士指出，曾麗燕多年累積選票具有跨黨派屬性，湯能否承接淺藍及地方票，甚至獲得深藍基本盤認同，有待後續觀察。

據了解，曾麗燕確定不再競選連任，她已向黨內表達支持黨布局的人選，也讓她長年深耕前鎮、小港累積的地方組織及支持票源，最終能否順利轉移，成為藍營後續整合重要觀察指標。

無黨籍議員參選人湯茹婷加入藍營挑戰第十選區前鎮小港區。聯合報系資料照
無黨籍議員參選人湯茹婷加入藍營挑戰第十選區前鎮小港區。聯合報系資料照

2026九合一選舉 高雄市選舉 曾麗燕

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