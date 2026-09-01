民眾黨陳琬惠站台吳宗憲 批林國漳「全民縣長」說：選他就是選新潮流

民眾黨立法院榮譽顧問陳琬惠今天批民進黨縣長參選人林國漳，林的政見說要種樹，但樹還沒種，卻在滿街到處種看板；林的看板寫「全民縣長」，但陳琬惠駁斥，這場選舉到現在，賴清德背後就是滿滿的新潮流，選林國漳就是選新潮流、就是支持民進黨，2026這一盤為何要藍白合？因為2028要下架民進黨。

國民黨吳宗憲今天登記參選下屆宜蘭縣長，支持者身穿白背心、戴藍帽，民眾黨陳琬惠站台時說，這就是「藍白整合大會場」，雖然這幾天藍白整合議題在全台沸沸揚揚，但宜蘭這次吳宗憲經過藍藍整合又藍白整合，一路經民主過程、民調所推出來最強候選人，為什麼2026這一盤要藍白整合？唯一的理由她堅信，因為「希望2028可以下架這個很爛的民進黨」。

陳琬惠痛批，民進黨立委選舉選輸，席次未過半，新立委才剛上任沒多久，民進黨就無差別發動罷免，非常不合理；大家毒油吃到現在，民進黨政府有任何一個高官下台嗎？針對立法院通過的法律，這個政府應該副署的不副署、該公布的不公布，這樣一個爛政府就應該要下台。

陳琬惠砲轟民進黨縣長參選人林國璋，看板掛得到處都是，林國漳的回應竟然是很多鄉親、好友贊助，她問大家「相信全部都是人家贊助的嗎？底下群眾高喊「不可能」。

陳琬惠表示，這場選舉到現在，賴清德背後就是滿滿的新潮流，選林國璋就是選新潮流，然後就是支持民進黨，我們不要這樣的縣長來帶領，因為林國漳他自己不知道能不能決定所有的事情，他的背後有滿滿的手在推著他，所以我們希望一位行政、立法、司法都非常在行的吳宗憲帶領走向縣府，走向更美好的宜蘭。

議長張勝德站台說，中央傾龐大資源輔選，這是一場「小蝦米對抗大鯨魚」選舉，小蝦米一定要團結。大家看到吳宗憲在立法院表現，還有帶頭阻擋沿海風力發電、守護漁民捕魚海域不被侵犯，這些都讓人有目共睹，吳宗憲一路努力走來，已經「扎根在宜蘭」，希望所有鄉親都當吳宗憲的助選員，也請身邊好朋友團結一致，投票給吳宗憲當縣長。

前縣長呂國華預告未來兩個多月的選舉會非常艱難，民進黨動用整個國家機器，尤其司法幾乎也都投入這場選舉，吳宗憲努力迎戰，他從來沒有看過這麼優秀的縣長參選人，相信吳宗憲若當選，對宜蘭未來的發展影響非常大，也是「宜蘭人的福氣」，除了大家手中這張票，也請動用人脈把拉票的力量發揮極致，拜託鄉親當吳宗憲的後盾。

議長張勝德站台說，吳宗憲一路走來的努力讓人有目共睹，吳已經「扎根在宜蘭」，希望所有鄉親都當助選員，也請身邊好朋友團結一致，投票給吳宗憲擔任縣長。記者戴永華／攝影