快訊

最大韭菜？聯發科漲停前 皇翔建設處分175張、損失1475萬元

輪胎壓到槽化線到底罰不罰？這條路一天開上百單 交通部明定「跨越」定義

查無偷拍事證不起訴 愛爾麗高雄店針孔疑雲…檢方簽結

聽新聞
0:00 / 0:00

民眾黨陳琬惠站台吳宗憲 批林國漳「全民縣長」說：選他就是選新潮流

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳琬惠與吳宗憲、張勝德三人再度合體，展現藍白合作拚縣長選戰。記者戴永華／攝影
陳琬惠與吳宗憲、張勝德三人再度合體，展現藍白合作拚縣長選戰。記者戴永華／攝影

民眾黨立法院榮譽顧問陳琬惠今天批民進黨縣長參選人林國漳，林的政見說要種樹，但樹還沒種，卻在滿街到處種看板；林的看板寫「全民縣長」，但陳琬惠駁斥，這場選舉到現在，賴清德背後就是滿滿的新潮流，選林國漳就是選新潮流、就是支持民進黨，2026這一盤為何要藍白合？因為2028要下架民進黨。

2026九合一選舉

國民黨吳宗憲今天登記參選下屆宜蘭縣長，支持者身穿白背心、戴藍帽，民眾黨陳琬惠站台時說，這就是「藍白整合大會場」，雖然這幾天藍白整合議題在全台沸沸揚揚，但宜蘭這次吳宗憲經過藍藍整合又藍白整合，一路經民主過程、民調所推出來最強候選人，為什麼2026這一盤要藍白整合？唯一的理由她堅信，因為「希望2028可以下架這個很爛的民進黨」。

陳琬惠痛批，民進黨立委選舉選輸，席次未過半，新立委才剛上任沒多久，民進黨就無差別發動罷免，非常不合理；大家毒油吃到現在，民進黨政府有任何一個高官下台嗎？針對立法院通過的法律，這個政府應該副署的不副署、該公布的不公布，這樣一個爛政府就應該要下台。

陳琬惠砲轟民進黨縣長參選人林國璋，看板掛得到處都是，林國漳的回應竟然是很多鄉親、好友贊助，她問大家「相信全部都是人家贊助的嗎？底下群眾高喊「不可能」。

陳琬惠表示，這場選舉到現在，賴清德背後就是滿滿的新潮流，選林國璋就是選新潮流，然後就是支持民進黨，我們不要這樣的縣長來帶領，因為林國漳他自己不知道能不能決定所有的事情，他的背後有滿滿的手在推著他，所以我們希望一位行政、立法、司法都非常在行的吳宗憲帶領走向縣府，走向更美好的宜蘭。

議長張勝德站台說，中央傾龐大資源輔選，這是一場「小蝦米對抗大鯨魚」選舉，小蝦米一定要團結。大家看到吳宗憲在立法院表現，還有帶頭阻擋沿海風力發電、守護漁民捕魚海域不被侵犯，這些都讓人有目共睹，吳宗憲一路努力走來，已經「扎根在宜蘭」，希望所有鄉親都當吳宗憲的助選員，也請身邊好朋友團結一致，投票給吳宗憲當縣長。

前縣長呂國華預告未來兩個多月的選舉會非常艱難，民進黨動用整個國家機器，尤其司法幾乎也都投入這場選舉，吳宗憲努力迎戰，他從來沒有看過這麼優秀的縣長參選人，相信吳宗憲若當選，對宜蘭未來的發展影響非常大，也是「宜蘭人的福氣」，除了大家手中這張票，也請動用人脈把拉票的力量發揮極致，拜託鄉親當吳宗憲的後盾。

議長張勝德站台說，吳宗憲一路走來的努力讓人有目共睹，吳已經「扎根在宜蘭」，希望所有鄉親都當助選員，也請身邊好朋友團結一致，投票給吳宗憲擔任縣長。記者戴永華／攝影
議長張勝德站台說，吳宗憲一路走來的努力讓人有目共睹，吳已經「扎根在宜蘭」，希望所有鄉親都當助選員，也請身邊好朋友團結一致，投票給吳宗憲擔任縣長。記者戴永華／攝影

民眾黨陳琬惠站台駁斥林國漳口中的「全民縣長」，強調選林國漳、就是選擇民進黨的新潮流。記者戴永華／攝影
民眾黨陳琬惠站台駁斥林國漳口中的「全民縣長」，強調選林國漳、就是選擇民進黨的新潮流。記者戴永華／攝影

林國漳 新潮流 陳琬惠 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 吳宗憲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍白力挺…吳宗憲登記參選500多人陪 聲勢浩大

吳宗憲參選宜蘭縣長盼利他 林國漳勤走基層9/2登記

林為洲曝藍白傾向共推他選竹北市長 邱臣遠回應了

聯合報社論／藍白竹北硬槓，「高虹安模式」可為解方

相關新聞

政大新生群頭貼換沈伯洋 本人盼換掉原因曝「討論失焦且長得不帥」

有網友於社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長參選人沈伯洋，引發熱議。而沈也留言，希望政治宣傳避免用這樣方式，且群組是新生群組這樣會讓其他討論失焦，恐喧賓奪主，呼籲可以透過學生會或系學會直接舉辦台北市長選舉辯論，「更可以無痛接觸政治」。

藍白力挺…吳宗憲登記參選500多人陪 聲勢浩大

國民黨吳宗憲今天登記參選宜蘭縣長，藍營地方黨公職與跨縣市7名立委到場力挺，現場聚集500多人旗海飄揚，議長張勝德、市長陳美玲與民眾黨陳琬惠站台喊話支持吳宗憲；吳宗憲則細數他服務宜蘭3年多來，1天當10天用不敢懈怠，在立法院緊盯宜蘭建設，懇請鄉親扮演「分身」幫忙拉票，團結打贏這場選戰。

民眾黨陳琬惠站台吳宗憲 批林國漳「全民縣長」說：選他就是選新潮流

民眾黨立法院榮譽顧問陳琬惠今天批民進黨縣長參選人林國漳，林的政見說要種樹，但樹還沒種，卻在滿街到處種看板；林的看板寫「全民縣長」，但陳琬惠駁斥，這場選舉到現在，賴清德背後就是滿滿的新潮流，選林國漳就是選新潮流、就是支持民進黨，2026這一盤為何要藍白合？因為2028要下架民進黨。

影／麵包職人帶路 李四川體驗手作麵包界的「四大天王」

國民黨新北市長參選人李四川下午前往新北市蘆洲「暖男麵包舖」，親身體驗麵包職人的手工技巧。麵包舖老板劉俊男同時也是麵包師傅，曾經參加過國內外許許多多麵包烘焙競賽，拿過不少獎項，劉老板不藏私，親自教授李四川做麵包的技巧，讓曾經做過麵包的李四川佩服不已。

吳宗憲參選宜蘭縣長盼利他 林國漳勤走基層9/2登記

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天登記參選，強調凡事以「利他」為原則，盼讓縣民過得更好。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳將於明天登...

雲林地方選戰登記第2天再添5人登記 縣長累計1人登記、議員已14人卡位

115年地方公職人員選舉候選人登記今進入第2天，雲林縣選舉委員會統計，昨天首日已有無黨籍律師吳炳輝登記參選縣長，縣議員9人完成登記；今天再有5人登記縣議員，累計已有1人登記縣長、14人登記縣議員，地方選戰人選陸續浮上檯面，選情逐漸升溫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。