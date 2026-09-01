影／麵包職人帶路 李四川體驗手作麵包界的「四大天王」

國民黨新北市長參選人李四川下午前往新北市蘆洲「暖男麵包舖」，親身體驗麵包職人的手工技巧。麵包舖老板劉俊男同時也是麵包師傅，曾經參加過國內外許許多多麵包烘焙競賽，拿過不少獎項，劉老板不藏私，親自教授李四川做麵包的技巧，讓曾經做過麵包的李四川佩服不已。

劉俊男表示，麵包界的「四大天王」，分別是「菠蘿麵包」、「紅豆麵包」、「奶酥麵包」和「蔥花麵包」，這四種口味是最大眾化、最受歡迎也是最平價的麵包，雖然平價，但要做出好吃的麵包，還是需要一番功夫和技巧，火候的拿捏更是要精準到位，否則消費者不會買單。

李四川三十多年前雖然曾做過麵包，但在製作麵包的過程中，他也坦言，自己三十多年前其實是在麵包店「賣麵包」，至於真正手作麵包，他只會一種技巧，就是在菠蘿麵包表面上色（塗蛋液），因為那是最簡單的部份。

李四川才說完，一旁的劉俊男馬上糾正說，其實在菠蘿麵包上塗蛋液不是想像中那麼簡單，要讓菠蘿麵包烤出來呈現焦酥金黃的色澤還沒有烤焦是要真功夫的，而且要在凹凸不平的菠蘿麵包上均勻上色，沒有一定耐心和技巧是做不出來的。劉俊男的提醒讓一旁的李四川連連讚道，直說：「魔鬼果真藏在細節裡」。

李四川在麵包達人的指導下，也在短時間內做出呈現漂亮外表的「四大天王」，雖然謙虛的劉俊男頻頻誇讚李四川的功夫，但李四川也很坦白的告訴大家，要不是劉師傅事先完備的準備工作，這些麵團哪有可能在短短的時間內，就能烤出如此令人垂涎欲滴又香噴噴的麵包，這些都是要一番真功夫才能做到，他告訴大家，用說的不夠，歡迎大家有空到店裡品嚐。

國民黨新北市長參選人李四川（左）下午前往新北市蘆洲「暖男麵包舖」，由麵包舖老板劉俊男親自指導傳授手作麵包技巧，完成製作菠蘿、紅豆、奶酥和葱花等四種麵包。記者杜建重／攝影

國民黨新北市長參選人李四川（左）在麵包師傅劉俊男（右）的指導下，完成麵包界的「四大天王」，歡迎大家有空到店裡品嚐。記者杜建重／攝影