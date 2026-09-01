新北綠議員參選人運動裝造勢登記 藍白邀立委黨主席

九合一選舉登記第2天，民進黨5位議員參選人換上運動裝「衝刺」登記，副秘書長何博文現身力挺子弟兵。國民黨參選人邀立委加持，民眾黨前後任主席柯文哲、黃國昌也替白營小雞拉抬聲勢。

2026年地方公職人員選舉11月28日投開票，8月31日至9月4日開放登記參選。今天一早民進黨新北議員參選人戴瑋姍、顏蔚慈、張錦豪、林秉宥及張志豪各自穿著運動裝，別著大隊接力號碼布，小跑步至新北市選舉委員會登記參選。

5位參選人表示，今天以運動裝扮亮相，象徵市政是一場馬拉松，需要團體接力衝刺，也代表對市民的傾聽與服務永不間斷。他們不僅代表各自選區，更是新北戰隊，透過賽跑形式傳達「一起衝」的共同信念。

民進黨副秘書長何博文上午則陪同子弟兵新北市議員黃淑君、李宇翔搭著宣傳車一路車掃到新北選委會。何博文說，兩人過去都在他的服務處擔任主任，因此3人選定從板橋的服務處出發，提醒要秉持不忘初衷的精神，勇往直前為人民努力。民進黨立委林楚茵隨後也現身為兩人打氣。

國民黨板橋市議員參選人鄧凱勛今天在立委許宇甄、前國民黨發言人楊智伃、青年團總團長郭又睿等人陪同下前來登記。他說，近期勤走基層發現，板橋無論是青年或長輩，都對年輕世代議員抱有高度期待。他強調自己是最貼近市民的人選，沒有顯赫家世背景，只有從基層累積的經歷，盼未來能進入議會為民眾發聲。

民眾黨主席黃國昌、創黨主席柯文哲下午也陪同7位黨籍參選人登記造勢。柯文哲特別點名民眾黨新北議員陳世軒4年來表現有目共睹，號稱「新莊土地公」，民眾反映狀況他都會說「我處理」，未來希望新北每個行政區都能有民眾黨議員立即處理民眾問題。

黃國昌說，除了陳世軒之外，其他6位議員參選人也是初生之犢不畏虎，面對重要議題勇於發聲，也敢站出來對抗不公不義，這正是議員最重要的特質，希望民眾給予這些新人表現機會。

今天完成登記者共22人，包括民進黨戴瑋姍、黃淑君、陳俊諺、張志豪、羅文崇、張錦豪；國民黨劉美芳、鄧凱勛、金瑞龍、陳以樂、吳國譽La‧Is‧Amid、何應明；民眾黨陳彥廷、吳亞倫、邸聖德、陳語倢；無黨籍張昭隆、簡麗花、林達、張柏詠；綠黨張佑輔，以及勞動黨陳竹音。