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九合一選舉登記第2日 連江縣5人參選議員

中央社／ 連江縣1日電

今天為九合一地方選舉登記第2日，根據連江縣選舉委員會統計，今天縣長無人登記，議員5人登記，皆為第一選區（南竿鄉）。

2026九合一選舉

連江縣選舉委員會今天統計，縣長選舉今天無人登記；縣議員選舉第一選區登記5人，其餘選區尚無人登記。

由於昨無議員登記，國民黨籍現任議員曹丞君今天上午拔得頭籌，成為首位登記縣議員的參選人。她告訴中央社記者，持續傾聽民意用心服務，對選舉抱持平常心，相信鄉親的眼睛是雪亮的。

今天上午還有無黨籍現任連江縣議員曹以標、無黨籍前連江縣議員林惠萍，均為單獨前往登記。暌違多年再度參選的無黨籍連江縣議員參選人吳軾子，在多位支持者陪同下至選委會登記。無黨籍現任連江縣議員曹爾章，則於下午委託家人代為登記。

民進黨於本屆九合一選舉未在連江縣提名參選議員，僅提名2席鄉民代表與1席村長。民進黨連江縣黨部主任委員李哲宇今天下午至南竿鄉公所登記參選南竿鄉代；現任北竿鄉民代表詹庭語預計於明天下午登記參選連任。

2026九合一選舉 連江縣選舉

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