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雲林地方選戰登記第2天再添5人登記 縣長累計1人登記、議員已14人卡位

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
沈昱霆為縣議員、前議長沈宗隆之子，今在父母陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影
沈昱霆為縣議員、前議長沈宗隆之子，今在父母陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影

115年地方公職人員選舉候選人登記今進入第2天，雲林縣選舉委員會統計，昨天首日已有無黨籍律師吳炳輝登記參選縣長，縣議員9人完成登記；今天再有5人登記縣議員，累計已有1人登記縣長、14人登記縣議員，地方選戰人選陸續浮上檯面，選情逐漸升溫。

2026九合一選舉

今天登記的5名縣議員參選人，分別為第1選區黃釋瑩、第2選區陳麗蘭、第3選區沈昱霆、第4選區廖子漢及第5選區蔡永順。加上昨天完成登記的9人，目前已有14人搶進縣議會席次。

沈昱霆為縣議員、前議長沈宗隆之子，今在父母陪同下完成登記；蔡永順為縣議員蔡永富的弟弟，他今在蔡永富及親友陪同下完成登記。

時代力量黨主席王婉諭今在選委會前陪同黨提名參選人廖昶淳舉行記者會，展示親手製作的「願景地圖」，廖昶淳表示，會與鄉親一起把這張願景地圖，一步一步變成真正的地方未來。

昨天登記的9名縣議員參選人，包括第1選區廖昶淳；第3選區現任議員陳乙辰、現任議員黃美瑤及魏順興；第5選區郭佩瑄、林宜豐；第7選區平地原住民呂估娜；以及第8選區山地原住民高瑛翠、蔡嘉峻（Pisaw）。

依雲林縣選委會公告，本屆地方公職人員選舉雲林縣共應選686席，包括縣長1席、縣議員45席、鄉鎮市長20席、鄉鎮市民代表228席及村里長392席，其中縣長、縣議員於縣選委會辦理登記，其餘鄉鎮市長、鄉鎮市民代表及村里長則在各鄉鎮市公所登記。

候選人登記自8月31日起至9月4日止，11月28日投票。隨著登記期限進入倒數，各政黨及無黨籍參選人陸續完成卡位，雲林從縣長、縣議員到基層選舉人選逐漸明朗，地方選戰正式進入競逐階段。

蔡永順（中）為縣議員蔡永富（左）的弟弟，他今在蔡永富、東勢鄉長張健福（右）及親友陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影
蔡永順（中）為縣議員蔡永富（左）的弟弟，他今在蔡永富、東勢鄉長張健福（右）及親友陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影

雲林縣斗南鎮代表陳麗蘭今登記參選第2選區議員。記者陳雅玲／攝影
雲林縣斗南鎮代表陳麗蘭今登記參選第2選區議員。記者陳雅玲／攝影

沈昱霆（中）為縣議員、前議長沈宗隆（右）之子，今在父母陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影
沈昱霆（中）為縣議員、前議長沈宗隆（右）之子，今在父母陪同下完成登記。記者陳雅玲／攝影

時代力量黨主席王婉諭（左）今在選委會前陪同黨提名參選人廖昶淳（右）舉行記者會。記者陳雅玲／攝影
時代力量黨主席王婉諭（左）今在選委會前陪同黨提名參選人廖昶淳（右）舉行記者會。記者陳雅玲／攝影

雲林縣議員蔡永富的弟弟蔡永順（如圖）今登記參選。記者陳雅玲／攝影
雲林縣議員蔡永富的弟弟蔡永順（如圖）今登記參選。記者陳雅玲／攝影

時代力量提名雲林縣第一選區議員參選人廖昶淳。記者陳雅玲／攝影
時代力量提名雲林縣第一選區議員參選人廖昶淳。記者陳雅玲／攝影

2026九合一選舉 雲林縣選舉

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