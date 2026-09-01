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政大新生群頭貼換沈伯洋 本人盼換掉原因曝「討論失焦且長得不帥」
有網友於社群爆料，政大非官方大一新生Line群中，其中一位管理員將群組背景圖換成民進黨台北市市長參選人沈伯洋，引發熱議。而沈也留言，希望政治宣傳避免用這樣方式，且群組是新生群組這樣會讓其他討論失焦，恐喧賓奪主，呼籲可以透過學生會或系學會直接舉辦台北市長選舉辯論，「更可以無痛接觸政治」。
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沈伯洋表示，不管是支持還是反串，都希望不要用這樣的方式把圖放上面，加上這是新生群組，「如此大的圖（然後我又不帥）其實已經喧賓奪主」，更會讓其他討論失焦，若要讓年輕的學生對於學校討論有關心，也應放兩個參選人的政見，才能能夠討論和選擇。
沈伯洋也說，要讓大家關心最好方式，就是學生會或系學會直接舉辦台北市長選舉辯論，然後在新生群組告訴大家歡迎大家來看辯論，或許比較好，沈強調，生活離不開政治，政治本身也包含宣傳，但是對一般人而言，生活沒義務充滿著宣傳，熱情沒問題，方式可以調，更可以無痛接觸政治。
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