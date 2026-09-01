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吳宗憲參選宜蘭縣長盼利他 林國漳勤走基層9/2登記

中央社／ 宜蘭1日電

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲今天登記參選，強調凡事以「利他」為原則，盼讓縣民過得更好。民進黨宜蘭縣長參選人林國漳將於明天登記參選，他表示，會勤走基層爭取更多選民認同。

2026九合一選舉

吳宗憲今天前往宜蘭縣選舉委員會登記參選，多名立委到場力挺，競選總部主委林建榮、指導主委陳琬惠，及宜蘭縣議會議長張勝德等人出席造勢活動，吳宗憲的父親吳東霖則全程陪同，從縣議會廣場步行至選委會。

吳宗憲受訪表示，他堅持選舉是選賢與能，推出好政見告訴鄉親，他可以帶給宜蘭不一樣的未來，他推出的每項政見都是環環相扣，核心環繞著解決宜蘭交通、經濟及淹水等目前最大的問題。

吳宗憲說，父親給予的教育就是愛國與孝順，父親了解他的個性，知道他若擔任縣長會是好縣長，因為他不會做不好的事，凡事都以「利他」為原則，盼讓縣民過得更好，在大家的需求上看到他的責任，這就是他對這塊土地的熱愛。

林國漳表示，他在明天登記參選前，會先前往從小到大的信仰中心城隍廟參拜，象徵秉持在地宜蘭人的初衷與心情，屆時也將邀集求學階段的同學與親友參與，並誠摯邀請鄉親明天一同前往選委會，給予他支持與加油「做伙」為宜蘭打拚。

林國漳說，距離投票日還有3個月，選戰不到最後關頭絕對不能大意，他深知只有在11月28日當天，選民真正蓋下支持的印記，才是最真實的結果，未來他會繼續勤走基層，用最誠懇的態度爭取更多選民認同，全力為宜蘭打拚。

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 吳宗憲

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