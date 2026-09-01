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銅鑼大矽谷土石堆置場開發案 民進黨苗栗縣長參選人陳品安呼籲退回

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案上午進行環境影響說明書專案小組第二次審查會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與會聲援，質疑開發單位「假科技之名、行傾倒之實」，呼籲縣府環保局嚴格把關、退回本案。圖／陳品安競選團隊提供
苗栗縣銅鑼鄉「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案上午進行環境影響說明書專案小組第二次審查會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與會聲援，質疑開發單位「假科技之名、行傾倒之實」，呼籲縣府環保局嚴格把關、退回本案。圖／陳品安競選團隊提供

苗栗縣銅鑼鄉「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案上午進行環境影響說明書專案小組第二次審查會，反對開發的自救會成員及居民前往環保局表達訴求。民進黨苗栗縣長參選人陳品安與會聲援，質疑開發單位「假科技之名、行傾倒之實」，毫無實質必要性，呼籲苗栗縣環保局嚴格把關並退回本案。

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苗栗縣環保局表示，本案於環評審查過程，依規定落實資訊公開及公眾參與，且依開發行為特性，邀集具備相關專長的專家學者及有關機關組成專案小組，依法審查、嚴格把關，針對公眾參與過程提出的各項疑義，環保局要求開發單位必須確實提出因應對策並採行有效環境保護措施，以減輕開發行為對周邊環境的不良影響。

陳品安表示，她今天全程參與審查會，但面對本案關鍵問題，開發單位及顧問公司都是「問A答B」，鄉親最關心對水源的衝擊，開發單位僅表示未來將進行監測，卻無法清楚說明現有環境狀況與基線資料，連目前的環境條件都無法掌握，無法說服鄉親未來開發案能夠有效監測及管理。

陳品安也質疑開發單位與地方居民溝通不足，強調銅鑼樟樹村是開發案最主要的影響區域，但地方說明會卻刻意在九湖社區辦理，真正可能受到開發案衝擊的居民未能充分表達意見，重大開發案如果缺乏與在地居民的充分溝通，環評程序的社會信任就難以建立。

她表示，銅鑼鄉親多次集會、走上街頭表達反對立場，展現守護家園的團結與決心，令人不捨。開發案周邊是居民世代取水、種植蔬果的重要區域，地下水與山林環境一旦受破壞將不可逆。她要求開發單位正視鄉親的訴求，也呼籲縣府嚴格把關，共同守護苗栗珍貴的土地與環境。

苗栗縣銅鑼鄉「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案上午進行環境影響說明書專案小組第二次審查會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與會聲援，質疑開發單位「假科技之名、行傾倒之實」，呼籲縣府環保局嚴格把關、退回本案。圖／陳品安競選團隊提供
苗栗縣銅鑼鄉「大矽谷土石方資源堆置處理場」開發案上午進行環境影響說明書專案小組第二次審查會，民進黨苗栗縣長參選人陳品安與會聲援，質疑開發單位「假科技之名、行傾倒之實」，呼籲縣府環保局嚴格把關、退回本案。圖／陳品安競選團隊提供

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