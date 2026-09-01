沈伯洋明與綠營小雞赴市選會登記 競辦證實蔡英文、王世堅等將陪同

民進黨台北市長參選人沈伯洋稍早發布採訪通知民進黨議員參選人到市選委會登記，除綠委王世堅、吳思瑤、吳沛憶及民進黨發言人吳崢陪同外，也證實前總統蔡英文將到場陪同。

沈伯洋競辦發布行程，明天上午9時將與26位市議員參選人赴台北市選委會登記，確定上午9時10分，由前總統蔡英文、吳思瑤、吳沛憶、王世堅都將到場，並定調為「台北順起來 航向新未來」，而沈伯洋也是蔡英文首場陪同登記的參選人，備受矚目。

由於蔡英文要到市選委會陪同登記，更已經在line社群向粉絲推薦沈伯洋本人，預期可能會有很多支持者到場，維安部分已拉高層級，今上午沈伯洋幕僚與蔡英文維安團隊上午就到台北市選委會周邊場勘，確認動線。