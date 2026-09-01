邱臣遠、吳旭智爭取陳見賢支持 藍竹縣黨部：續協調

民眾黨竹北市長參選人邱臣遠今天表明已拜會新竹縣副縣長陳見賢、稱獲支持；吳旭智表示，他今天已向陳見賢請益，持續朝目標前進。國民黨新竹縣黨部表示，持續協調。

竹縣竹北市長藍白整合受關注，前國民黨立委林為洲昨天在臉書表示，近期聯繫國民黨主席鄭麗文、黃國昌、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩及吳旭智等人，各方已有「藍白合作、才能勝選」共識。

針對林為洲所述協調進度，國民黨新竹縣黨部表示，予以尊重；對此，身兼縣黨部主委的新竹縣長楊文科不回應；徐欣瑩表示，態度始終一致，就是「藍白共識、全力以赴」，林為洲所發的內容她事前並無所悉。

邱臣遠今天在臉書發文表示，竹北下一步需要眾人智慧與團結力量，昨天在黃國昌陪同下拜會陳見賢，雙方針對城市治理及地方發展交換意見，陳見賢也分享相關經驗。

邱臣遠表示，很榮幸在關鍵時刻獲得陳見賢「全力的支持與協助」，希望凝聚合作力量，為竹北市民爭取最大福祉，面對市民期待及支持者託付，將全力以赴。

吳旭智告訴中央社記者說，林為洲所說的跟他了解的有出入，他尊重黨內機制，藍白仍在協調，但在此之前，持續朝既定目標前進的計畫，預計3日前往登記參選；他今天也才去拜會請益陳見賢，通常隔幾週就會前往，已是常態的行程。

國民黨籍新竹縣議會議長張鎮榮接受媒體訪問表示，後續尊重黨部協調結果，黨部如何協調就會配合。