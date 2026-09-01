影／柯文哲、黃國昌率7位議員參選人登記 盼增多席次服務選民

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記，希望突破目前新北市議會僅陳世軒一席的現況。

對於竹北藍白合陷入僵局，柯文哲呼籲國民黨主席鄭麗文盡快處理，黃國昌則強調邱臣遠將參選到底。黃國昌表示，民眾黨過去在新北市雖僅有陳世軒議員一人，但是表現有目共睹，相信其他6位議員參選人都一直勤走基層，勤於發表政見，都是說明以後進入議會後要推動的政見與施政價值，更重要的是每個人都是初生之犢不畏虎，面對重要議題勇敢發聲，面對不公不義站出來勇敢對抗，拜託新北市民集中選票在每一個選區支持民眾黨的議員參選人。