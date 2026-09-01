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影／柯文哲、黃國昌率7位議員參選人登記 盼增多席次服務選民

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左五）與民眾黨創黨主席柯文哲（右五）今天一起陪同新北黨籍議員參選人到選委會登記，振臂高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影
民眾黨主席黃國昌（左五）與民眾黨創黨主席柯文哲（右五）今天一起陪同新北黨籍議員參選人到選委會登記，振臂高呼當選口號。記者潘俊宏／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲、現任主席黃國昌，今天下午帶領民眾黨新北市議員陳世軒、市議員參選人林子宇、陳彥廷、陳怡君、吳亞倫、邸聖德、陳語倢等7人前往新北市選舉委員會登記，希望突破目前新北市議會僅陳世軒一席的現況。

2026九合一選舉

對於竹北藍白合陷入僵局，柯文哲呼籲國民黨主席鄭麗文盡快處理，黃國昌則強調邱臣遠將參選到底。黃國昌表示，民眾黨過去在新北市雖僅有陳世軒議員一人，但是表現有目共睹，相信其他6位議員參選人都一直勤走基層，勤於發表政見，都是說明以後進入議會後要推動的政見與施政價值，更重要的是每個人都是初生之犢不畏虎，面對重要議題勇敢發聲，面對不公不義站出來勇敢對抗，拜託新北市民集中選票在每一個選區支持民眾黨的議員參選人。

柯文哲 黃國昌 議員 2026九合一選舉 新北市選舉

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