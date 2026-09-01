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民進黨在地子弟陳俊諺登記 提六大安心政見改革板橋

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
民進黨新北市板橋區市議員候選人陳俊諺，今天前往新北市選委會完成登記正式參選。記者黃子騰／攝影
民進黨新北市板橋區市議員候選人陳俊諺，今天前往新北市選委會完成登記正式參選。記者黃子騰／攝影

民進黨新北市板橋區市議員候選人陳俊諺，今天前往新北市選委會完成登記正式參選。陳俊諺強調，此次參選以改革板橋、行動諺證為主軸，將過去的服務熱忱與專業推向中央，要為板橋爭取更多資源，落實六大安心政見。

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陳俊諺表示，板橋需要更有前瞻性的規劃，以及更強而有力的行動力來推動各項建設。他提出的六大安心政見涵蓋體育、醫療、文化、教育、交通與安居等面向，旨在打造一個更宜居、更友善、更有活力的板橋。

陳俊諺說，將推動「10分鐘全齡運動生活圈」，將運動融入日常生活，包括推動板橋運動數據銀行、累積健康點數折抵支出、優化河濱運動廊道以及加強河濱照明安全。「長照 青年心安 家庭支持」，除社區醫療網的建構外，將推動醫養結合機制，強化醫療與長照資源的銜接。並將推動心理健康資源整合，加強喘息服務與資源連結，為家庭照顧者減壓。「古今板橋文化生活圈」以人文歷史、數位科技、商圈經濟為核心，盤點閒置空間轉型為青創基地和藝文工作室，串聯古蹟與周邊商圈，舉辦市集、音樂展演等活動，讓板橋的歷史文化煥發新活力。

曾任代理教師的陳俊諺，更懂師生需求。他主張「孩子好學 老師好教」，持續監督校安，顧好從家門到校門上學每一段路，並強化輔導與特教專業支持，減輕教師繁瑣行政負擔。交通部分則力主「人本交通 智慧移動」，強調人本交通的重要性，致力於改善危險路口、打造無障礙人行空間，並盤點巷道照明與安全死角，推動安心回家路網。同時，他也將推動板橋智慧移動服務，即時整合交通資訊，讓交通更順暢。

陳俊諺說，為解決板橋老屋問題，將推動「板橋老屋安心計畫」，包含老屋盤點、耐震評估、風險分級、耐震補強、增設電梯、危老都更等完整流程。他也將持續關注青年婚育家庭需求，實現在板橋工作、在板橋成家的願景。

陳俊諺呼籲，請認同改革板橋、行動諺證理念的市民朋友，給予他最堅定的支持，讓他有機會進軍議會，為板橋拼出更美好的未來。

2026九合一選舉 新北市選舉 陳俊諺

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