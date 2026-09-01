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蘇巧慧走訪三重汐止 繼續推三重2.0、加碼長者照顧

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）一同到三重果菜市場參加中元普度，兩人握手致意。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）一同到三重果菜市場參加中元普度，兩人握手致意。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三重果菜市場參加中元普渡法會，也到汐止教會社區松年關懷站，與長輩一起活動筋骨。蘇巧慧說，她已提出「三重2.0」願景，承諾持續推進地方重大建設，完善行政、醫療、文化及交通機能，讓三重迎接全新面貌，對於長者照顧政策，也推出敬老卡每月提高至1000點且可採買東西、65歲以上長者裝假牙最高補助5萬元等照顧政見，讓新北市的長者有更實質的照顧。

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蘇巧慧今天前往三重果菜市場參加中元普渡法會，現場攤商與民眾也高喊凍蒜表達支持，現場氣氛十分熱絡，李四川也不約而同到場參加，兩人現場互動良好，不僅了兩次握手，也有互相打招呼，對比媒體上兩陣營劍拔弩張，多了一些和氣。。

蘇巧慧說，感謝市民朋友的鼓勵，並祈願地方合境平安，市場攤商生意蒸蒸日上，她也期盼未來能與市民並肩努力，攜手帶領新北迎向更進步的新時代。

針對三重的未來願景，蘇巧慧表示，未來她將推動「三重2.0」，不只要緊盯新北第二行政中心及新北市立圖書館第二總館等重大建設進度，更要打造銀新未來城、三重聯醫第三醫療大樓興建，並且持續增設停車場，解決在地停車位不足的問題，全面提升三重的行政、醫療、文化和交通設施，讓城市迎接全新面貌。

蘇巧慧也出席汐止教會社區松年關懷站活動，和長輩一起跳舞，蘇巧慧表示，松年關懷站每周舉辦長者共餐，不僅讓長輩享用營養的餐食，也促進彼此交流、凝聚社區情感，未來將推動65歲以上長者裝假牙最高補助5萬元，不只減輕長輩的經濟負擔，也讓長輩們有好的牙口進食，守護長輩的口腔健康與生活品質。

蘇巧慧肯定教會長期投入社區照顧，讓長輩走出家門、維持健康，也能在交流陪伴中豐富生活，並指出她提出的敬老卡提升至1000點政見，並且每月不會歸零，更提供採買功能，實質照顧長者出外時的需求。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午到三重果菜市場參加中元普度，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）下午到三重果菜市場參加中元普度，爭取選民支持。記者葉信菉／攝影

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）一同到三重果菜市場參加中元普度，兩人握手致意。記者葉信菉／攝影
民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）與國民黨新北市長參選人李四川（右）一同到三重果菜市場參加中元普度，兩人握手致意。記者葉信菉／攝影

三重 汐止 蘇巧慧 2026九合一選舉 新北市選舉

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