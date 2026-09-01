國民黨推青年新戰力…板橋鄧凱勛登記參選市議員 盼成跨世代溝通橋梁

國民黨新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛，今天上午在立委許宇甄、國民黨前發言人楊智伃及青年軍陪同下，前往新北市選委會正式登記參選。鄧凱勛表示自己沒有顯赫背景，期盼以國會與黨部的完整歷練，為板橋爭取更多建設並強力監督市政。

鄧凱勛表示，自己沒有顯赫背景，也沒有政治家世，只有一步一步從基層累積而來的經歷。他過去曾擔任國民黨青年團執行長，後來進入黨中央，跟隨國民黨前發言人楊智伃參與議題論述及監督執政黨。之後進入立委許宇甄辦公室擔任國會助理，累積法案、預算及中央地方資源協調經驗及處理民眾陳情案件。鄧凱勛說，這些從政經歷讓自己對預算及政策監督更加熟悉，若有機會進入新北市議會，希望把過去累積的經驗轉化為地方服務的力量。

立委許宇甄說，板橋是新北市核心區域，需要年輕候選人帶來新思維及新戰力，鄧凱勛具備國會歷練，也有地方基層互動經驗，具備進入議會服務的即戰力。若鄧凱勛當選，她也將在立法院協助爭取更多地方資源及建設。

國民黨前發言人楊智伃則表示，鄧凱勛不僅了解年輕人對城市發展的期待，也具備執行力及熱忱。未來若李四川當選新北市長，鄧凱勛若能進入市議會，可運用自身監督及地方服務能力，與市府團隊合作為板橋爭取更多建設。