快訊

在大陸「撐不下去」想依親返台？李東憲現身深圳回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨推青年新戰力…板橋鄧凱勛登記參選市議員 盼成跨世代溝通橋梁

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
國民黨新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛，今天在立委許宇甄及國民黨前發言人楊智伃、市議員參選人何元楷陪同下登記參選。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛，今天在立委許宇甄及國民黨前發言人楊智伃、市議員參選人何元楷陪同下登記參選。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛，今天上午在立委許宇甄、國民黨前發言人楊智伃及青年軍陪同下，前往新北市選委會正式登記參選。鄧凱勛表示自己沒有顯赫背景，期盼以國會與黨部的完整歷練，為板橋爭取更多建設並強力監督市政。

2026九合一選舉

鄧凱勛表示，自己沒有顯赫背景，也沒有政治家世，只有一步一步從基層累積而來的經歷。他過去曾擔任國民黨青年團執行長，後來進入黨中央，跟隨國民黨前發言人楊智伃參與議題論述及監督執政黨。之後進入立委許宇甄辦公室擔任國會助理，累積法案、預算及中央地方資源協調經驗及處理民眾陳情案件。鄧凱勛說，這些從政經歷讓自己對預算及政策監督更加熟悉，若有機會進入新北市議會，希望把過去累積的經驗轉化為地方服務的力量。

立委許宇甄說，板橋是新北市核心區域，需要年輕候選人帶來新思維及新戰力，鄧凱勛具備國會歷練，也有地方基層互動經驗，具備進入議會服務的即戰力。若鄧凱勛當選，她也將在立法院協助爭取更多地方資源及建設。

國民黨前發言人楊智伃則表示，鄧凱勛不僅了解年輕人對城市發展的期待，也具備執行力及熱忱。未來若李四川當選新北市長，鄧凱勛若能進入市議會，可運用自身監督及地方服務能力，與市府團隊合作為板橋爭取更多建設。

立委許宇甄幫鄧凱勛披上競選綵帶。記者黃子騰／攝影
立委許宇甄幫鄧凱勛披上競選綵帶。記者黃子騰／攝影

2026九合一選舉 新北市選舉 鄧凱勛

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

吳宗憲回新北娘家與侯友宜碰面 新北議會藍營力挺

「三明治世代」拚嘉市議員 2小歐盟參選人穿三明治裝老與少造型登記　

影／楊鎮浯確定戰金門縣長！今領表、9/3登記將與陳玉珍正面交鋒

雲林縣長選戰突增第三人 他選過台南市長、立委今登記挑戰

相關新聞

藍白力挺…吳宗憲登記參選500多人陪 聲勢浩大

國民黨吳宗憲今天登記參選宜蘭縣長，藍營地方黨公職與跨縣市7名立委到場力挺，現場聚集500多人旗海飄揚，議長張勝德、市長陳美玲與民眾黨陳琬惠站台喊話支持吳宗憲；吳宗憲則細數他服務宜蘭3年多來，1天當10天用不敢懈怠，在立法院緊盯宜蘭建設，懇請鄉親扮演「分身」幫忙拉票，團結打贏這場選戰。

竹北藍白合破局效應未外溢 柯文哲、鄭麗文明同框挺高虹安

新竹市長高虹安明天將正式登記競選連任，陪同陣容曝光，民眾黨創黨主席柯文哲、國民黨主席鄭麗文將同框力挺，另有藍營立委、議長及多名前市長等人到場，展現藍白合作氣勢，也為新竹市長選戰增添話題。

高雄藍議員爆賴瑞隆收吸金集團20萬政治獻金 賴辦：已退回、依規定辦理

國民黨高雄市議員許采蓁今日在議會質詢揭露，「五互集團」涉違法吸金200億元，分別在2020年及2024年以總裁陳秋白及龍海生活事業名義，共捐贈20萬元政治獻金給民進黨市長參選人賴瑞隆，賴「踩著受害者鮮血選舉」，是名副其實的詐騙共犯，應向受害者道歉。賴辦說，龍海生活事業捐款已退回處理，陳秋白捐款則依規定辦理。

民進黨在地子弟陳俊諺登記 提六大安心政見改革板橋

民進黨新北市板橋區市議員候選人陳俊諺，今天前往新北市選委會完成登記正式參選。陳俊諺強調，此次參選以改革板橋、行動諺證為主軸，將過去的服務熱忱與專業推向中央，要為板橋爭取更多資源，落實六大安心政見。

蘇巧慧走訪三重汐止 繼續推三重2.0、加碼長者照顧

民進黨新北市長參選人蘇巧慧今天前往三重果菜市場參加中元普渡法會，也到汐止教會社區松年關懷站，與長輩一起活動筋骨。蘇巧慧說，她已提出「三重2.0」願景，承諾持續推進地方重大建設，完善行政、醫療、文化及交通機能，讓三重迎接全新面貌，對於長者照顧政策，也推出敬老卡每月提高至1000點且可採買東西、65歲以上長者裝假牙最高補助5萬元等照顧政見，讓新北市的長者有更實質的照顧。

國民黨推青年新戰力…板橋鄧凱勛登記參選市議員 盼成跨世代溝通橋梁

國民黨新北市板橋區市議員參選人鄧凱勛，今天上午在立委許宇甄、國民黨前發言人楊智伃及青年軍陪同下，前往新北市選委會正式登記參選。鄧凱勛表示自己沒有顯赫背景，期盼以國會與黨部的完整歷練，為板橋爭取更多建設並強力監督市政。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。