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藍白力挺…吳宗憲登記參選500多人陪 聲勢浩大

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲今天登記參選宜蘭縣長，國民黨首席副書記長洪孟楷到場站台力挺。記者戴永華／攝影
吳宗憲今天登記參選宜蘭縣長，國民黨首席副書記長洪孟楷到場站台力挺。記者戴永華／攝影

國民黨吳宗憲今天登記參選宜蘭縣長，藍營地方黨公職與跨縣市7名立委到場力挺，現場聚集500多人旗海飄揚，議長張勝德、市長陳美玲與民眾黨陳琬惠站台喊話支持吳宗憲；吳宗憲則細數他服務宜蘭3年多來，1天當10天用不敢懈怠，在立法院緊盯宜蘭建設，懇請鄉親扮演「分身」幫忙拉票，團結打贏這場選戰。

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吳宗憲在立法院的人緣不錯，今天除了立委加油打氣，吳宗憲的父親吳東霖也陪同登記，吳家人的感情非常好，吳父早期非常支持那個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，但民進黨現在跟以前完全不一樣，他期許兒子以「縣民優先」，致力打造「利他」縣政。

議長張勝德、民眾黨陳琬惠都站台展現藍白團結氣勢，前縣長呂國華說「吳宗憲是他所看過，最優秀的縣長候選人」，吳若能夠當選縣長推動縣政建設是「宜蘭人福氣」。

吳宗憲看到大家充滿感動，他說，幾年前他一個人到宜蘭打拚，現在買了房，女兒也在這裡生，爸媽也都在這住，宜蘭對我來說是「一個我要為她付出一切的地方」。

吳宗憲回頭細數在立法院協助推動羅東公保地通過審查，過程中與吳秋齡鎮長、陳鴻禧議員及陳漢鍾副議長等人努力開協調會，協助60年沒有辦法解決的問題；成功阻擋五結海邊14支風力發電機，護住海岸景觀。

他說，去年在鳳凰颱風淹水前，就一直告訴中央分洪堰「再不做會出大事」，結果11月鳳凰颱風淹到兩公尺高，人民慘淹，政府不關心蘇澳分洪道，還是當地的人拜託他在立法院向政府催討重視問題。

他強調，自己永遠站第一線發聲，反觀民進黨參選人對於風力發電、毒油事件及經濟海域遭入侵等議題，有沒有站出來替人民講過一句話？這就是他們看待人民的態度。

吳宗憲提到去年底看到羅東街頭有位外送員深夜帶小孩冒雨送外賣，家裡沒人顧小孩，所以他提出臨時托育、假日與夜間托育，由政府投入資源聘用人力照顧小朋友，讓年輕爸媽安心工作；他看到北漂族來回雙北或基隆上班奔波，所以提出雙北或桃園科學園區產業移到宜蘭，年輕人在地就業，他這一件件都是為了讓人民過上更好日子。

吳宗憲懇請鄉親扮演「分身」，告訴縣民「我比對方好在哪裡」，大聲說出我們優點與政策是什麼，如果發現有弱點，也盡量想辦法補起來；他批評民進黨治國不行、選舉第一，登記後會開始出現抹黑、潑髒水，「他的操守絕對經得起考驗」，也請大家全力支持縣議員及鄉鎮市長參選人，團結迎接1128的勝利。

吳宗憲的父親吳東霖陪同登記，吳父早期非常支持那個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，但民進黨現在跟以前完全不一樣，他期許兒子以縣民優先，致力打造「利他」縣政。記者戴永華／攝影
吳宗憲的父親吳東霖陪同登記，吳父早期非常支持那個清廉、勤政、愛鄉土的民進黨，但民進黨現在跟以前完全不一樣，他期許兒子以縣民優先，致力打造「利他」縣政。記者戴永華／攝影

議長張勝德（第二排右一）、民眾黨陳琬惠（第二排右二）陪同吳宗憲登記參選縣長。記者戴永華／攝影
議長張勝德（第二排右一）、民眾黨陳琬惠（第二排右二）陪同吳宗憲登記參選縣長。記者戴永華／攝影

吳宗憲來到宜蘭三年多爭取很多建設，他感性說，這是「一個我要為她付出一切的地方」。記者戴永華／攝影
吳宗憲來到宜蘭三年多爭取很多建設，他感性說，這是「一個我要為她付出一切的地方」。記者戴永華／攝影

吳宗憲今天登記參選縣長，500多人陪聲勢浩大，前縣長呂國華說，「吳宗憲是我所看過，最優秀的候選人」。記者戴永華／攝影
吳宗憲今天登記參選縣長，500多人陪聲勢浩大，前縣長呂國華說，「吳宗憲是我所看過，最優秀的候選人」。記者戴永華／攝影

議長張勝德、民眾黨陳琬惠（前排右二）陪同吳宗憲登記參選，前縣長呂國華（前右一）說「吳宗憲是他看過，最優秀的縣長候選人」，吳若能夠當選縣長是「宜蘭人福氣」。記者戴永華／攝影
議長張勝德、民眾黨陳琬惠（前排右二）陪同吳宗憲登記參選，前縣長呂國華（前右一）說「吳宗憲是他看過，最優秀的縣長候選人」，吳若能夠當選縣長是「宜蘭人福氣」。記者戴永華／攝影

吳宗憲 藍白 吳東霖 2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 陳琬惠

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