最猛啦啦隊！台中旱溪媽首度陪同綠營正國會7戰將登記參選超吸睛

今天是台中市選舉登記第二天，民進黨正國會由台中樂成宮董事長、前議員何敏誠請出「旱溪媽祖」，陪同市議員張家銨、周永鴻、江肇國、蔡耀頡，以及參選人曾咨耀、陳怡潔、何敏成女兒何翊綾等7名戰將組「正派台中隊」聯合登記，這是樂成宮旱溪媽祖首度陪同戰將登記，相當吸睛。

何敏誠表示，這是旱溪媽祖第一次到選委會陪同登記，也是他誠心擲筊三問媽祖後，媽祖決定以守護、祝福這些參選人的姿態「出門祝福」參選人。

陳怡潔表示，媽祖是海線居民重要精神寄託。她長期跟隨媽祖參與遶境活動，感受到媽祖與居民深厚情感，這次媽祖陪同登記，感覺「很有靠山」。

張家銨表示，「家家平安」是地方對她的印象，也代表民眾誠心希望闔家平安。她會把「平安」落實在政策與服務中，讓每個家庭都能安心生活、放心打拚。

周永鴻表示，旱溪媽祖是他擔任民政局長時拜的第一間媽祖廟。市民期待的不只是更多口號，而是一個有方向、有執行力的城市治理。

研發工程師背景的曾咨耀說，他鎖定在科技導入市政的變革潛力。選擇與信仰中心連結，象徵飲水思源，如同他返鄉投入北屯深耕服務，要讓北屯變得更好。

江肇國說，他以「守護正義・溫暖實做」為參選主軸。近20年政治歷練、12年市議員服務，今天有媽祖的同行的加持，讓他更堅定繼續為民服務的動力。

何翊綾表示，媽祖信仰早已深植在她的成長記憶、日常中，今懷著感激的心，和媽祖一起來選委會登記，別具意義，她期許像媽祖守護地方，為鄉親服務。

蔡耀頡表示，太平從台中縣時代至今，人口數始終名列前茅，去年更突破20萬人，建設發展上絕不能落於人後。如何讓太平穩定向前，是他持續努力的方向。